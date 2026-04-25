Зоозащитник носорогов стал жертвой носорога в ЮАР

Фото: istockphoto/johan63

В ЮАР при патрулировании заповедника погиб известный зоозащитник, основатель частной природоохранной компании. Директор Milk River Security, посвятивший свою жизнь борьбе с браконьерством и спасению южноафриканских носорогов, 58-летний Шоман ван Яарсвельд, был смертельно ранен одним из этих животных, пишет News24.



Трагедия произошла во время утреннего рейда в заповеднике Самара-Кару. На мужчину неожиданно напал 1300-килограммовый черный носорог. От полученных травм зоозащитник скончался на месте. Обозреватели отмечают иронию.

Компания погибшего занималась обеспечением безопасности и противодействием браконьерам в нескольких регионах ЮАР, где обитает основная часть мировой популяции носорогов. Из-за многолетнего кризиса браконьерства черные носороги находятся под угрозой исчезновения.




Ранее в Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка.
Никита Кротов

