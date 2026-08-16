16 августа 2026, 13:37

Артём Качер (Фото: Instagram* /@artemkacher)

Рэперу, известному по хитам «Грустный дэнс» и «Материк», а также участию в шоу «Голос» и «Сокровища императора», Артёму Качеру 17 августа исполняется 38 лет. Он прошел долгий и тернистый путь от кавказского юноши с юридическим образованием до одного из самых обсуждаемых музыкантов страны. Его карьера в последнее время напоминает американские горки: она насыщена не только музыкальными триумфами и душевными лирическими хитами, но и громкими скандалами, публичными драками и эпатажными выходками, которые сделали его героем желтой прессы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Артёма Качера Романтика и семейный тыл Качера «Сокровища императора» и дружба с Марвиным Как сейчас живет музыкант



Биография Артёма Качера

Артём Качер (Фото: Instagram* /@artemkacher)

Романтика и семейный тыл Качера

«У меня самая лучшая женщина!» — не уставал повторять артист.

Артём Качер с женой и сыном (Фото: Instagram* /@artemkacher)

«Сокровища императора» и дружба с Марвиным

Артём Качер (Фото: Instagram* /@artemkacher)

«Поглаживал мой плавник»: настоящая связь с Мишей Марвиным и неприязнь Киркорова. Что не так с Артёмом Качером в «Сокровищах императора»

Как сейчас живет музыкант