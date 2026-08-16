Предательство Марвина, молодая жена и редкое имя для наследника: что изменилось в жизни Артёма Качера после шоу «Сокровища императора»?
Рэперу, известному по хитам «Грустный дэнс» и «Материк», а также участию в шоу «Голос» и «Сокровища императора», Артёму Качеру 17 августа исполняется 38 лет. Он прошел долгий и тернистый путь от кавказского юноши с юридическим образованием до одного из самых обсуждаемых музыкантов страны. Его карьера в последнее время напоминает американские горки: она насыщена не только музыкальными триумфами и душевными лирическими хитами, но и громкими скандалами, публичными драками и эпатажными выходками, которые сделали его героем желтой прессы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Артёма КачераРодился будущий артист во Владикавказе 17 августа 1988 года. Вопреки тому, что с детства он увлекался музыкой, семья настояла на получении серьезного образования. Артём поступил на юридический факультет Северо-Осетинского государственного университета, однако тяга к творчеству взяла верх. Он переехал в Москву и стал студентом эстрадного отделения Государственного музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства им. Гнесиных, где начал оттачивать вокальное мастерство.
Дорога на большую сцену для Качера была тернистой, но методичной. Он активно участвовал в различных конкурсах и в 2011 году вошел в число финалистов шоу «Фактор А» на канале «Россия». Настоящий прорыв случился в 2012 году, когда он пришел на шоу «Голос». Исполнив на «слепом прослушивании» композицию «Hello», Артём развернул к себе кресло Леонида Агутина и попал к нему в команду. Это стало отправной точкой его активной концертной жизни и созданию всенародных хитов «Одинокая луна», «Пьёшь и танцуешь» и «Девочка, не плачь».
Сольная карьера Качера пошла в гору. Он выпускал альбомы, гастролировал и сотрудничал с Artik & Asti, Ани Лорак, Джиганом и NYUSHA. Свой пятый студийный альбом «Февраль» он выпустил уже будучи женатым человеком, отметив, что это первый сборник, написанный с позиции осознанных и зрелых семейных отношений. В 2026 году он порадовал поклонников новой совместной работой с DJ Smash — синглом «Клатч», заявив о возвращении к активной творческой деятельности после длительного перерыва.
Романтика и семейный тыл КачераЛичная жизнь Артёма Качера, как и его творчество, всегда была на виду. Многие годы он оставался завидным холостяком, но его сердце покорила Александра Рабаджиева (известная как Саша Эванс). Интересно, что инициативу проявил именно Артём: он написал девушке в соцсетях, признавшись в симпатии. Роман развивался стремительно, и в январе 2022 года пара официально поженилась.
В отношениях с Александрой, которая младше его на восемь лет, Качер, по его собственным словам, нашел то, чего ему не хватало раньше — доверие и искренность. Он признавался, что в прошлых романах сталкивался с изменами и сам был ревнив, но с Сашей все иначе.
«У меня самая лучшая женщина!» — не уставал повторять артист.
В августе 2023 года в семье произошло знаменательное событие: Александра родила Артёму сына. Мальчика назвали сильным и редким именем Арес. Сам рэпер признавался, что имя было выбрано задолго до беременности и для обоих полов, и супруга его полностью поддержала. Сегодня Качер наслаждается ролью отца, хотя признается, что чувствует себя «сумасшедшим» родителем, готовым носить на руках и жену, и сына, и даже их шпица Тедди.
«Сокровища императора» и дружба с МарвинымЕсли музыкальная карьера Качера шла по восходящей, то его репутация в шоу-бизнесе в последнее время подверглась серьезному испытанию. Главной площадкой для скандалов стало реалити-шоу «Сокровища императора». Артём попал в проект вместе со своим давним другом Мишей Марвиным. Но десятилетие дружбы не уберегло команду «зеленых» от внутренних и внешних конфликтов.
Уже в первых выпусках Качер показал свой крутой нрав. После получения «черной кошки» от соперниц и неудачных заданий его эмоции выплеснулись наружу. В сети появилось видео, где разъяренный Артём набрасывается с кулаками на новичков, крича: «Разговаривай со мной с уважением!»
Но самый громкий скандал разгорелся вокруг его отношений с напарником. Качер публично обвинил Мишу Марвина в предательстве и лицемерии, заявив, что тот удобно занял позицию жертвы, жалуясь друзьям, пока сам Качер «тянет на себе весь риск и хейт». Этот конфликт, а также поражение в полуфинале привели к тому, что дуэт покинул проект. Не обошлось и без перепалок с женской командой (Ириной Пинчук и Катей Шкуро), где Артём советовал оппоненткам «держать рот закрытым». Эти выходки вызвали мощную волну негатива в комментариях и сделали его одним из главных антигероев сезона.
«Поглаживал мой плавник»: настоящая связь с Мишей Марвиным и неприязнь Киркорова. Что не так с Артёмом Качером в «Сокровищах императора»
Как сейчас живет музыкантНесмотря на скандальную славу, Артём Качер не собирается уходить в тень. После нервного реалити он вернулся к тому, что умеет лучше всего — к музыке. В середине 2026 года он объявил о возвращении на сцену с новой работой. «Долго не выпускал музыку — сейчас будем дропать», — пообещал он на «Премии МУЗ-ТВ». Совместно с DJ Smash он представил сингл «Клатч», что стало глотком свежего воздуха для фанатов.
Сейчас Артём сосредоточен на семье и творчестве. Он живет с супругой Александрой и сыном Аресом. В одном из интервью он признавался, что, став мужем и отцом, начал более осознанно подходить к творчеству, и его новые песни наполнены уже не просто страстью, а глубиной и теплом.