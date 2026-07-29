29 июля 2026, 14:27

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

30 августа исполняется восемь лет со дня смерти Иосифа Кобзона — народного артиста СССР, Героя Труда России, общественного и политического деятеля, которого многие называют символом советской эстрады. За десятилетия творческой деятельности он исполнил свыше трех тысяч песен, многие из которых превратились в музыкальную летопись страны. «День Победы», «Надежда», «Журавли», «А у нас во дворе», «С чего начинается Родина», композиции «Мгновения» и «Где-то далеко» из фильма «Семнадцать мгновений весны» давно вошли в золотой фонд отечественной музыки. При этом имя Иосифа Кобзона не раз становилось причиной громких обсуждений. В США ему на протяжении более двух десятилетий отказывали во въезде, американские спецслужбы подозревали артиста в связях с организованной преступностью. Подробнее о его жизни и романе с Людмилой Гурченко — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Иосифа Кобзона: детство, война и эвакуация Как Иосиф Кобзон начал музыкальную карьеру Первые хиты Иосифа Кобзона и всесоюзная популярность Почему Иосиф Кобзон стал символом советской эстрады Политическая карьера Иосифа Кобзона Почему Иосифу Кобзону запретили въезд в США Санкции против Иосифа Кобзона Личная жизнь Иосифа Кобзона: три брака и развод с Людмилой Гурченко Болезнь Иосифа Кобзона: рак, кома и последние годы жизни

Биография Иосифа Кобзона: детство, война и эвакуация

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Лев Носов)

Как Иосиф Кобзон начал музыкальную карьеру

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Первые хиты Иосифа Кобзона и всесоюзная популярность

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Почему Иосиф Кобзон стал символом советской эстрады

Иосиф Кобзон (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Иосиф Кобзон (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Политическая карьера Иосифа Кобзона

Олег Газманов и Иосиф Кобзон (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Почему Иосифу Кобзону запретили въезд в США

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Господа хорошие, прошу не путать, мы с вами состоим в разных профсоюзах. Вы — народные преступники, а я — народный артист».

Санкции против Иосифа Кобзона

Личная жизнь Иосифа Кобзона: три брака и развод с Людмилой Гурченко

Иосиф и Нелли Кобзон (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Первый брак Иосифа Кобзона с Вероникой Кругловой

«Ничего хорошего, связанного с этим человеком, вспомнить не могу. Вместе мы были около трёх лет. История совместной жизни состояла из вполне банальных этапов: сошлись, расписались, развелись, потом опять сошлись. В общем, сплошные долгие проводы — лишние слёзы. Все эти неприятные перипетии связаны с личной драмой: брак с Кобзоном очень сломал меня, просто подавил морально», — рассказывала исполнительница хита «Ничего не вижу, ничего не слышу».

Почему Иосиф Кобзон развёлся с Людмилой Гурченко

Людмила Гурченко (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Мы с Люсей были потрясающими любовниками, а в жизни всё было не так безоблачно. Люся уезжала на съёмки. Я — на гастроли. "Добрые" люди доносили о каких-то дорожных приключениях, увлечениях, романах. Это вызывало раздражение обеих сторон. Кроме того, Люся категорически отказывалась общаться с моими родителями», — рассказывал Кобзон.

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Артур Лебедев)

Иосиф и Нелли Кобзон

Иосиф и Нелли Кобзон (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Когда я только вышла за него замуж, не могла понять, что происходит. Каждое утро начинались разрывающие душу звонки по телефону: кто-то попал в больницу, кому нужны лекарства, кому нужен билет, кому нужно устроиться в гостиницу, кому нужно купить диван», — вспоминала Нелли Михайловна.

«Я его спрашивала: "Йося, как ты просыпаешься утром? У тебя забирают столько энергии. Пожалей себя" Он говорил: "Ты знаешь, без этого жить не могу. Я, видимо, так устроен. Это моя миссия на земле, но ты поймёшь"», — рассказывала жена Кобзона.

Иосиф и Нелли Кобзон (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приёмный сын. Он нам достался ребёнком, теперь живёт в Армении. Когда сын приезжает к нам в Москву, то стараемся окружить его вниманием», — рассказывала она в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я смогу уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — признавалась женщина.

Болезнь Иосифа Кобзона: рак, кома и последние годы жизни