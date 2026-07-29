«Брак с Кобзоном очень сломал меня»: связь с «русской мафией» и запрет на въезд в США. С кем артист изменил Людмиле Гурченко?
30 августа исполняется восемь лет со дня смерти Иосифа Кобзона — народного артиста СССР, Героя Труда России, общественного и политического деятеля, которого многие называют символом советской эстрады. За десятилетия творческой деятельности он исполнил свыше трех тысяч песен, многие из которых превратились в музыкальную летопись страны. «День Победы», «Надежда», «Журавли», «А у нас во дворе», «С чего начинается Родина», композиции «Мгновения» и «Где-то далеко» из фильма «Семнадцать мгновений весны» давно вошли в золотой фонд отечественной музыки. При этом имя Иосифа Кобзона не раз становилось причиной громких обсуждений. В США ему на протяжении более двух десятилетий отказывали во въезде, американские спецслужбы подозревали артиста в связях с организованной преступностью. Подробнее о его жизни и романе с Людмилой Гурченко — в материале «Радио 1».
Биография Иосифа Кобзона: детство, война и эвакуацияИосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Сталинской области, которая сегодня носит название Донецкой области. Он вырос в еврейской семье. Его родителями были Давид Кунович Кобзон и Ида Исаевна Шойхет, воспитывавшие троих сыновей.
До начала Великой Отечественной войны семья перебралась во Львов. Там отец будущего артиста руководил отделом кадров на кондитерской фабрике.
После начала войны Кобзоны эвакуировались в Узбекистан, в город Янгиюль недалеко от Ташкента. Глава семьи отправился на фронт. В 1943 году он получил контузию, проходил лечение в госпитале, однако после выздоровления домой уже не вернулся. Мужчина встретил другую женщину, создал новую семью и остался жить в Москве.
В 1944 году Ида Исаевна вместе с детьми вернулась на Украину. Сначала семья поселилась в Краматорске, где Иосиф пошел в первый класс. Спустя два года мать снова вышла замуж. Ее избранником стал фронтовик Моисей Раппопорт.
В конце 1940-х годов семья переехала в Днепропетровск. Жили они довольно скромно, снимая комнату в небольшом одноэтажном доме. Любопытно, что в домовой книге фамилию семьи записали как «Копзон». Позже при оформлении первого паспорта ошибку исправили. Одновременно изменилось и отчество будущего артиста: вместо «Давидович» в документах появилось привычное всем «Давыдович».
Как Иосиф Кобзон начал музыкальную карьеруВпервые Иосиф Кобзон вышел на сцену еще во время учебы в Днепропетровском горном техникуме, который окончил в 1956 году. В те годы молодой человек серьезно занимался боксом. Он сумел стать чемпионом Украины среди юношей, однако спортивную карьеру завершил после первого тяжелого нокаута.
С 1956 по 1959 год Кобзон проходил службу в армии. Именно тогда произошло событие, которое во многом определило его дальнейшую судьбу. Молодого исполнителя пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.
После демобилизации он поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Одновременно будущий артист работал в цирке на Цветном бульваре, где исполнял композицию «Мы артисты цирковые…».
Первые хиты Иосифа Кобзона и всесоюзная популярностьНастоящий успех пришел к певцу в 1962 году. Именно тогда в эфире популярной передачи «С добрым утром!» прозвучали песни из знаменитого дворового цикла Аркадия Островского. Особенно большой успех получила композиция «А у нас во дворе…».
В том же году миллионы советских зрителей впервые увидели Кобзона в телевизионном «Голубом огоньке». Для исполнения песни «Куба — любовь моя» артист перевоплотился в кубинского революционера, появившись перед камерами с автоматом и накладной бородой.
После этого карьера исполнителя начала стремительно развиваться. Фотографии певца регулярно появлялись в популярных журналах, его приглашали на крупнейшие музыкальные фестивали и конкурсы, а государственные награды и почетные звания стали неотъемлемой частью его профессиональной биографии.
Иосиф Кобзон представлял Советский Союз не только на отечественных конкурсах. Его неоднократно направляли на международные музыкальные фестивали в социалистические страны. Победы в Варшаве, Будапеште и Берлине окончательно закрепили за артистом репутацию одного из лучших советских исполнителей.
Почему Иосиф Кобзон стал символом советской эстрадыСо временем трудно было найти человека, который не знал бы имени Иосифа Кобзона. Он выступал практически на всех крупнейших стройках Советского Союза, гастролировал по всей стране и регулярно давал концерты перед военнослужащими.
В 1980 году артист приехал в Афганистан в составе советской делегации. Однако официальной программой он не ограничился и по собственной инициативе выступил перед советскими военнослужащими. Позже именно эта поездка легла в основу документального фильма «АФГАН Иосифа Кобзона».
Через шесть лет певец вновь проявил инициативу. После аварии на Чернобыльской АЭС именно он первым организовал концертную программу для ликвидаторов последствий катастрофы. За эту деятельность Кобзон получил Золотую Звезду Героя Чернобыля.
За годы творчества артист включил в свой репертуар свыше трех тысяч произведений. Он одинаково убедительно исполнял патриотические композиции, военные песни, романсы, эстрадные произведения и даже оперные арии. В его исполнении звучали песни Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Владимира Высоцкого и многих других известных авторов. Дискография певца продолжала пополняться практически до последних месяцев его жизни.
Несмотря на статус мэтра, Кобзон не отказывался от совместных выступлений с молодыми артистами. Так, в 2016 году зрители увидели его на сцене «Голубого огонька» вместе с Егором Кридом.
Среди самых любимых произведений поклонники часто называют композицию «Доченька», написанную на стихи Ирины Грибулиной. Большую популярность получила и песня «Вечерняя застольная», которую Кобзон исполнил вместе с Григорием Лепсом и Александром Розенбаумом.
Однако главным произведением в его творческой биографии многие считают песню «Мгновения» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Именно Иосиф Кобзон исполнил композицию, обойдя в конкурсе на право записи даже Муслима Магомаева.
Политическая карьера Иосифа КобзонаПомимо музыкальной деятельности Иосиф Кобзон почти три десятилетия занимался политикой. В 1989 году он получил мандат народного депутата СССР.
С 1997 года и до самой смерти в 2018 году артист неизменно избирался депутатом Государственной думы России. На протяжении многих лет он курировал вопросы культуры и принимал участие в работе профильного комитета. В разные годы Кобзон представлял интересы Агинского Бурятского автономного округа и Забайкалья, а затем вошел во фракцию партии «Единая Россия».
Хотя певец не отличался большим количеством законодательных инициатив, его авторитет оставался чрезвычайно высоким. Благодаря личным связям и влиянию он участвовал в сложнейших переговорах, помогал освобождать российских военнослужащих во время чеченских кампаний, а также сумел вывести четырех заложников из здания театрального центра на Дубровке во время террористического захвата в 2002 году.
Почему Иосифу Кобзону запретили въезд в СШАС 1995 года артист не мог попасть на территорию Соединенных Штатов. Американские власти неоднократно отказывали ему в выдаче визы. Даже обращения по дипломатическим каналам не изменили ситуацию.
Причиной запрета стали подозрения американских спецслужб в предполагаемых связях певца с «русской мафией», контрабанде и даже причастности к торговле незаконными препаратами и оружием. В разное время в прессе упоминались его знакомства с Отари Квантришвили, Алимжаном Тохтахуновым, известным как Тайванчик, Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик и другими фигурами криминального мира.
Сам Иосиф Кобзон неоднократно отвергал подобные обвинения. Он подчеркивал, что никогда не занимался противоправной деятельностью. При этом артист признавал, что иногда выступал на закрытых мероприятиях, где присутствовали представители криминальной среды. В таких случаях он неизменно говорил:
«Господа хорошие, прошу не путать, мы с вами состоим в разных профсоюзах. Вы — народные преступники, а я — народный артист».
Санкции против Иосифа КобзонаВ феврале 2015 года имя Иосифа Кобзона появилось в санкционном списке Европейского союза. Основанием стало участие артиста в событиях, связанных с возвращением Крыма в состав Российской Федерации.
После введения ограничений Кобзону запретили въезд на территорию стран Евросоюза, а также заблокировали активы, если таковые находились в европейской юрисдикции. Позже аналогичные ограничения в отношении певца ввели Канада, Швейцария и Украина.
Личная жизнь Иосифа Кобзона: три брака и развод с Людмилой ГурченкоЛичная жизнь Иосифа Кобзона всегда вызывала не меньший интерес, чем его сценическая карьера. Народный артист СССР трижды вступал в брак. Однако настоящее семейное счастье певец обрёл только с третьей супругой — Нелли Кобзон, с которой прожил почти полвека.
Первый брак Иосифа Кобзона с Вероникой Кругловой
Первой женой Иосифа Кобзона стала популярная советская певица Вероника Круглова. Их союз просуществовал меньше трёх лет. Семейную жизнь осложняли постоянные гастроли обоих супругов, поэтому проводить время вместе им удавалось крайне редко. Кроме того, мать артиста с самого начала не одобряла этот брак.
Спустя годы Вероника Круглова признавалась, что не сохранила тёплых воспоминаний о совместной жизни с певцом.
«Ничего хорошего, связанного с этим человеком, вспомнить не могу. Вместе мы были около трёх лет. История совместной жизни состояла из вполне банальных этапов: сошлись, расписались, развелись, потом опять сошлись. В общем, сплошные долгие проводы — лишние слёзы. Все эти неприятные перипетии связаны с личной драмой: брак с Кобзоном очень сломал меня, просто подавил морально», — рассказывала исполнительница хита «Ничего не вижу, ничего не слышу».
Почему Иосиф Кобзон развёлся с Людмилой Гурченко
Второй супругой артиста стала Людмила Гурченко. Их роман начался после дружеской вечеринки, где оба оказались среди приглашённых гостей. Отношения развивались стремительно, и вскоре актриса вместе с дочерью Машей переехала жить к Кобзону.
Сам артист позже вспоминал, что между ними существовало сильное чувство, однако семейная жизнь складывалась непросто.
«Мы с Люсей были потрясающими любовниками, а в жизни всё было не так безоблачно. Люся уезжала на съёмки. Я — на гастроли. "Добрые" люди доносили о каких-то дорожных приключениях, увлечениях, романах. Это вызывало раздражение обеих сторон. Кроме того, Люся категорически отказывалась общаться с моими родителями», — рассказывал Кобзон.Окончательную точку в этом браке поставил роман певца с актрисой Татьяной Бестаевой, которая являлась близкой подругой Людмилы Марковны.
Позже Кобзон рассказывал, что однажды Гурченко отправилась на съёмки и попросила Бестаеву присмотреть за своей дочерью Машей. По словам артиста, Татьяна была необыкновенно красивой женщиной, и вскоре между ними вспыхнули чувства. Они вместе отправились в Дом композиторов в Рузе встречать Новый год. Девочку отвезли к родителям, а сами уехали отдыхать. После возвращения Людмилы Марковны друзья рассказали ей о случившемся.
После развода бывшие супруги не общались около сорока лет. Именно тогда Иосиф Кобзон сделал для себя вывод, что больше никогда не станет связывать жизнь с известной артисткой. Он понял, что рядом с ним должна быть спокойная, преданная женщина, которая будет ждать его дома и создавать семейный уют.
Иосиф и Нелли Кобзон
Третьей супругой певца стала Нинель (Нелли) Дризина. Они зарегистрировали брак в 1971 году и больше уже не расставались. Разница в возрасте между супругами составляла тринадцать лет. Нелли сразу понравилась матери артиста и вскоре полностью посвятила себя семье, отказавшись от собственных карьерных планов.
В этом браке родились двое детей — сын Андрей, появившийся на свет в 1974 году, и дочь Наталья, которая родилась в 1976-м. Нелли Кобзон не раз признавалась, что после свадьбы её поразил образ жизни мужа. Практически каждое утро в их квартире раздавались телефонные звонки от людей, которым срочно требовалась помощь.
«Когда я только вышла за него замуж, не могла понять, что происходит. Каждое утро начинались разрывающие душу звонки по телефону: кто-то попал в больницу, кому нужны лекарства, кому нужен билет, кому нужно устроиться в гостиницу, кому нужно купить диван», — вспоминала Нелли Михайловна.В первое время молодой супруге было непросто привыкнуть к тому, что муж практически всё своё свободное время посвящал чужим проблемам. Она хотела чаще проводить время вместе, приглашала его в театр и кино, однако Кобзон отвечал, что помощь людям является его жизненным предназначением.
«Я его спрашивала: "Йося, как ты просыпаешься утром? У тебя забирают столько энергии. Пожалей себя" Он говорил: "Ты знаешь, без этого жить не могу. Я, видимо, так устроен. Это моя миссия на земле, но ты поймёшь"», — рассказывала жена Кобзона.
Позже вдова народного артиста впервые рассказала ещё об одной важной странице семейной истории. По её словам, они с Иосифом Давыдовичем воспитали приёмного сына, который сейчас живёт в Армении.
«Это наш с Иосифом Давыдовичем приёмный сын. Он нам достался ребёнком, теперь живёт в Армении. Когда сын приезжает к нам в Москву, то стараемся окружить его вниманием», — рассказывала она в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.За последние годы Нелли Михайловна сделала ещё одно откровенное признание. Она рассказала, что супруг действительно изменял ей. По словам вдовы артиста, однажды она не смогла смириться с произошедшим, собрала вещи и ушла из дома. Разлука продолжалась около полугода.
«Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я смогу уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — признавалась женщина.
Болезнь Иосифа Кобзона: рак, кома и последние годы жизниВ начале 2000-х годов артист столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2001 году из-за заражения крови через катетер он две недели находился в состоянии комы. В 2005 году врачи диагностировали у певца рак предстательной железы. Он перенёс сложную операцию в Германии, после которой столкнулся с серьёзным ослаблением иммунной системы и другими осложнениями.
Через четыре года Кобзону вновь потребовалось хирургическое вмешательство в немецкой клинике. Эта операция прошла неудачно, однако медикам московского онкологического центра на Каширском шоссе удалось стабилизировать его состояние.
В октябре 2010 года артист выступал в Астане. Во время концерта он дважды потерял сознание прямо на сцене. В 2015 году, несмотря на действовавшие европейские санкции, Кобзон получил национальную визу Италии для прохождения лечения. По словам самого певца, оформить документы удалось благодаря содействию президента России Владимира Путина.
22 июля 2018 года Иосифа Давыдовича госпитализировали в тяжёлом состоянии. Через несколько дней, 28 июля, он впал в кому.
30 августа 2018 года народный артист СССР скончался, не дожив двенадцать дней до своего 81-летия. Его похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.