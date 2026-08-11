«Зуд купальщика» поразил отдыхающих на одном из самых чистых водоемов в стране

11 августа 2026, 13:43

SHOT: минимум 12 человек заразились церкариозом после купания в озере Тургояк

Фото: iStock/Nataliy Kl

На озере Тургояк в Челябинской области, считающемся одним из самых чистых водоемов в стране, зафиксировали несколько заражений церкариозом, известным как «зуд купальщика». Как пишет телеграм-канал SHOT, число пострадавших растет с июня.