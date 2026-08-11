«Зуд купальщика» поразил отдыхающих на одном из самых чистых водоемов в стране
На озере Тургояк в Челябинской области, считающемся одним из самых чистых водоемов в стране, зафиксировали несколько заражений церкариозом, известным как «зуд купальщика». Как пишет телеграм-канал SHOT, число пострадавших растет с июня.
Отмечается, что от церкариоза после купания в водоемах пострадали более 20 человек в разных регионах России, однако большинство жалоб поступает именно с Тургояка — там известно минимум о 12 случаях, и это только те, о которых рассказали в соцсетях.
Одной из первых заразилась жительница Урала — ее обсыпало сразу после купания, женщина попала в инфекционную больницу. Недавно похожая ситуация сложилась в семье с маленькими детьми: мать видела предупреждения, но не придала им значения. Сначала чесалась она, затем младший сын, следом — дочь и муж, а к утру девочку обсыпало еще сильнее.
В областном Роспотребнадзоре подтвердили, что вода в озере не соответствует санитарным нормам, однако отдыхающие игнорируют это предупреждение. Вспышки церкариоза в этом сезоне зарегистрировали еще в семи регионах.
Читайте также: