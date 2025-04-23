«Шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном»: врачи не были готовы к тяжелому состоянию Паши Техника

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал умершего Пашу Техника. Он находился с рэпером в больнице до последнего.
В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника отметил, что не поверил в заявления врачей об отравлении рэпера сосисками. Однако Лука, представляя, что такое и правда могло случиться, понял: нужно «просто помогать».
Со слов Затравкина, медики, лечившие Пашу, не были готовы, что он будет находиться в столь тяжелом состоянии.
Лука обратил внимание, что медицина на острове и на материковой части совершенно разная.
Когда лечащему врачу Техника разрешили «делать с пациентом все», он заявил, что ему нужна междисциплинарная работа — медики из разных областей в консилиуме должны принять ряд решений. Со слов Луки, лишь в таком случае доктор был готов давать какие-либо профессиональные советы.
По словам сына художника, все понимали, что Техника нужно увозить на материк — там его могли спасти.
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Со слов Затравкина, медики, лечившие Пашу, не были готовы, что он будет находиться в столь тяжелом состоянии.
«То есть как в Перу ты бы отравился жабой, шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном. У шамана есть бубен и табачный лист. Зачем с него что-то спрашивать?», — отметил сын художника.
Лука обратил внимание, что медицина на острове и на материковой части совершенно разная.
«То, что Таиланд сегодня входит в топ-10 лучших стран по медицине, к Пхукету никакого отношения не имеет», — добавил сын Никаса Сафронова.
Когда лечащему врачу Техника разрешили «делать с пациентом все», он заявил, что ему нужна междисциплинарная работа — медики из разных областей в консилиуме должны принять ряд решений. Со слов Луки, лишь в таком случае доктор был готов давать какие-либо профессиональные советы.
«Я не кудесник. Я не могу положить руки на Пашу и его исцелить», — процитировал медика Затравкин.
По словам сына художника, все понимали, что Техника нужно увозить на материк — там его могли спасти.
«Паша был нетранспортабелен», — уточнил Лука.
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Ольга Енгалычева