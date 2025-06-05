У детей поезда «Екатеринбург-Анапа» обнаружили норовирусную инфекцию
У детей поезда «Екатеринбург-Анапа» обнаружили норовирусную инфекцию, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечалось, что восемь детей оказались в больнице.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что все заболевшие несовершеннолетние получают нужное лечение и находятся под наблюдением врачей. Работники ведомства проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.
Пресс-служба Западного МСУТ СК России информировала, что после инцидента в поезде возбудили уголовное дело. Ведутся следственные действия, включая осмотр места случившегося и судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву доставили на вертолете санавиации из Алатыря в Чебоксары. 41-летняя россиянка нуждалась в экстренной операции. Отмечалось, что пациентка уже пошла на поправку.
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