Блогера Сергея Косенко, кинувшего сына в сугроб, оштрафовали за пропаганду отвара шаманов Амазонки

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Видеоблогер Сергей Косенко, известный роликом, где он бросает младенца в сугроб, получил штраф за рекламу галлюциногенного отвара аяуаски. Вышло, что блогер устроил пропаганду напитка-варева индейцев бассейна Амазонки, сообщает ТАСС на основе материалов судебного дела.