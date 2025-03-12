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Блогера Сергея Косенко, кинувшего сына в сугроб, оштрафовали за пропаганду отвара шаманов Амазонки

Блогера Косенко оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду отвара шаманов Амазонки
Сергей Косенко (Фото: Instagram* @sergey_kosenko)

Сергей Косенко (Фото: Instagram* @sergey_kosenko)

Видеоблогер Сергей Косенко, известный роликом, где он бросает младенца в сугроб, получил штраф за рекламу галлюциногенного отвара аяуаски. Вышло, что блогер устроил пропаганду напитка-варева индейцев бассейна Амазонки, сообщает ТАСС на основе материалов судебного дела.
После скандала с сугробом в январе 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное дело и проверить блогера на налоги, а также добиться его выдачи России. Сначала Косенко уверял, что бросил в нашумевшем ролике куклу, а не ребенка, но позже извинился за видео.

На этот раз проблема была в том, что Косенко разместил видео под названием «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна Аяуаска» на своем YouTube-канале с 689 тысячами подписчиков. Клип имеет более 511 тысяч просмотров за год.

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Никулинский суд Москвы оштрафовал Косенко на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Аяуаска — это традиционный напиток шаманов Амазонки, вызывающий галлюцинации, который они используют в религиозных обрядах.

Ранее «Радио 1» писало, что похожий штраф выдали рэперу Вадиму Мотылеву (известного как Slimus). В его треках «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия» и «Нормально» эксперты выявили пропаганду наркотиков.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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