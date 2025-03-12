Блогера Сергея Косенко, кинувшего сына в сугроб, оштрафовали за пропаганду отвара шаманов Амазонки

Сергей Косенко (Фото: Instagram* @sergey_kosenko)
Видеоблогер Сергей Косенко, известный роликом, где он бросает младенца в сугроб, получил штраф за рекламу галлюциногенного отвара аяуаски. Вышло, что блогер устроил пропаганду напитка-варева индейцев бассейна Амазонки, сообщает ТАСС на основе материалов судебного дела.
После скандала с сугробом в январе 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное дело и проверить блогера на налоги, а также добиться его выдачи России. Сначала Косенко уверял, что бросил в нашумевшем ролике куклу, а не ребенка, но позже извинился за видео.
На этот раз проблема была в том, что Косенко разместил видео под названием «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна Аяуаска» на своем YouTube-канале с 689 тысячами подписчиков. Клип имеет более 511 тысяч просмотров за год.
Никулинский суд Москвы оштрафовал Косенко на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Аяуаска — это традиционный напиток шаманов Амазонки, вызывающий галлюцинации, который они используют в религиозных обрядах.
Ранее «Радио 1» писало, что похожий штраф выдали рэперу Вадиму Мотылеву (известного как Slimus). В его треках «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия» и «Нормально» эксперты выявили пропаганду наркотиков.
Читайте также:
«Наркотики свели в могилу»: Южнокорейский певец Хвисон умер в 43 года, не рассчитав дозу
«Разобралась по-волочковски»: Анастасия Волочкова возликовала тюрьме для обокравших ее на 1,7 млн аферистов
В Приморском крае тигр загрыз лесничего-депутата
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
На этот раз проблема была в том, что Косенко разместил видео под названием «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна Аяуаска» на своем YouTube-канале с 689 тысячами подписчиков. Клип имеет более 511 тысяч просмотров за год.
«Цветы вместо одежды»: Бывшая жена Моргенштерна* Дилара выложила кадры обнаженной фотосессии после расставания с Бустером
Никулинский суд Москвы оштрафовал Косенко на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Аяуаска — это традиционный напиток шаманов Амазонки, вызывающий галлюцинации, который они используют в религиозных обрядах.
Ранее «Радио 1» писало, что похожий штраф выдали рэперу Вадиму Мотылеву (известного как Slimus). В его треках «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия» и «Нормально» эксперты выявили пропаганду наркотиков.
Читайте также:
«Наркотики свели в могилу»: Южнокорейский певец Хвисон умер в 43 года, не рассчитав дозу
«Разобралась по-волочковски»: Анастасия Волочкова возликовала тюрьме для обокравших ее на 1,7 млн аферистов
В Приморском крае тигр загрыз лесничего-депутата
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева