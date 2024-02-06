Звезда «Игры в кальмара» может оказаться за решёткой за поцелуй в щёку

Фото: iStock/FOTOKITA
Южнокорейскому актёру О Ён Су, который прославился ролью в сериале «Игра в кальмара», грозит год тюремного заключения за сексуальные домогательства, об этом сообщает Yonhap.
По информации агентства, в период с августа по сентябрь 2017 года актёр ездил по Южной Корее с турне. Во время одного из выступлений он обнял женщину и поцеловал в щёку без её согласия.
За это суд требует приговорить 79-летнего актёра к одному году тюрьмы за сексуальные домогательства. Помимо этого, суд требует раскрыть его личную информацию, чтобы запретить Су работать в учреждениях для детей и подростков.
Отмечается, что в ходе финального слушания в суде актёр свою вину не признал. Приговор ему вынесут 15 марта.
Читайте также:
СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей
Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ
Суд Москвы отказал в аресте педиатра, оскорбившей погибшего в СВО отца ребёнка
За это суд требует приговорить 79-летнего актёра к одному году тюрьмы за сексуальные домогательства. Помимо этого, суд требует раскрыть его личную информацию, чтобы запретить Су работать в учреждениях для детей и подростков.
Читайте также:
СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей
Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ
Суд Москвы отказал в аресте педиатра, оскорбившей погибшего в СВО отца ребёнка
Евгения Парфентьева