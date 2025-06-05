«Приятные впечатления»: Актриса Пилецкая рассказала про сотрудничество с покинувшей РФ Литвиновой

05 июня 2025, 04:02

Актриса Пилецкая выразила сожаление в связи с отъездом Ренаты Литвиновой из РФ

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Народная артистка Татьяна Пилецкая выразила сожаление по поводу отъезда Ренаты Литвиновой из России, вспоминая их совместную работу над фильмом «Северный ветер». Об этом сообщает издание NEWS.ru. Великая актриса отметила талант режиссера, покинувшей страну, а также дочери Литвиновой — молодой Ульяны.





96-летняя актриса продолжает играть в театре и сниматься на телевидении, несмотря на возраст. Она объяснила, что не любит «сидеть без дела» и поэтому не отказывается от новых проектов. Пилецкая также поделилась теплыми воспоминаниями о сотрудничестве с Литвиновой.





«У меня остались приятные впечатления. Мне было интересно, кого из актрис она хочет пригласить на эту роль «вечной Алисы», которую мне предложила. Я задала ей этот вопрос. «После встречи с вами — никого», — ответила Рената. В этой картине играла дочь Литвиновой Ульяна, талантливая девочка. Мне очень жаль, что Рената уехала, но, насколько мне известно, в Париже учится ее дочка Ульяна, к которой она и решила перебраться», — отмечала народная артистка РФ, давая интервью NEWS.ru.

Татьяна Пилецкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Мне повезло с моей дочерью Наташей: она добрая, заботливая, подарила мне чудесную внучку Лизу. Девочки у меня талантливые, каждая талантлива в своей профессии», — радостно призналась актриса.