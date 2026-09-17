Звезда «Реальных пацанов» попал в аварию на трассе в Пермском крае

17 сентября 2026, 09:43

Актер Армен Бежанян выжил после ДТП на трассе Оса — Пермь

Владимир Морозов (слева) и Армен Бежанян (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актер Армен Бежанян, известный по сериалу «Реальные пацаны», попал в серьезную аварию в Пермском крае. Его BMW 5-й серии съехала с трассы Оса — Пермь и оказалась в овраге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.