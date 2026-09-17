Звезда «Реальных пацанов» попал в аварию на трассе в Пермском крае
Актер Армен Бежанян, известный по сериалу «Реальные пацаны», попал в серьезную аварию в Пермском крае. Его BMW 5-й серии съехала с трассы Оса — Пермь и оказалась в овраге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, артист пошел на обгон. В этот момент автомобиль впереди резко сместился влево. Бежанян потерял управление, после чего машина вылетела с дороги.
Иномарка преодолела около 30 метров по бездорожью и остановилась в овраге. Автомобиль проскочил между деревьями, не столкнувшись с ними. У BMW серьезно повреждены передняя и задняя части кузова, двери и крыша. Внутри раскрылись подушки безопасности.
Очевидцы утверждают, что после аварии актер около часа ожидал помощи. Его заметили водители, проезжавшие по трассе. По их словам, Бежанян получил травмы и находился в крови.
Сам артист назвал свое спасение чудом. Он допустил, что происшествие могло произойти не случайно.
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