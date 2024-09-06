Звезду девяностых обвинили в мошенничестве

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Популярного в девяностых и нулевых певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Александр Махонин (настоящее имя артиста) должен был принять участие в ретро-фесте в Астане и Алма-Ате 13-14 июля. С компанией Suarg Astana он договорился о размере гонорара, после чего без договоров и расписок (таково было условие артиста) ему передали средства.
В день проведения фестиваля Mr. Credo не прибыл на площадку, заявив, что у него просрочился паспорт России, из-за чего он не может пересечь границу. После того, как его попросили вернуть деньги, артист отказался, отметив, что организаторы якобы не выполнили часть условий из райдера. Организаторы, в свою очередь, утверждают, что все условия были выполнены.
Позднее компания Suarg Astana узнала, что артисту нельзя покидать Россию из-за долгов по налогам и штрафам.
В настоящее время Махонин выходит на связь, однако возвращать деньги по-прежнему отказывается.
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В день проведения фестиваля Mr. Credo не прибыл на площадку, заявив, что у него просрочился паспорт России, из-за чего он не может пересечь границу. После того, как его попросили вернуть деньги, артист отказался, отметив, что организаторы якобы не выполнили часть условий из райдера. Организаторы, в свою очередь, утверждают, что все условия были выполнены.
Позднее компания Suarg Astana узнала, что артисту нельзя покидать Россию из-за долгов по налогам и штрафам.
В настоящее время Махонин выходит на связь, однако возвращать деньги по-прежнему отказывается.
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Анастасия Чинкова