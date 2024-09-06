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Звезду девяностых обвинили в мошенничестве

Певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве
06 сентября 2024, 10:01
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Популярного в девяностых и нулевых певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Александр Махонин (настоящее имя артиста) должен был принять участие в ретро-фесте в Астане и Алма-Ате 13-14 июля. С компанией Suarg Astana он договорился о размере гонорара, после чего без договоров и расписок (таково было условие артиста) ему передали средства.

В день проведения фестиваля Mr. Credo не прибыл на площадку, заявив, что у него просрочился паспорт России, из-за чего он не может пересечь границу. После того, как его попросили вернуть деньги, артист отказался, отметив, что организаторы якобы не выполнили часть условий из райдера. Организаторы, в свою очередь, утверждают, что все условия были выполнены.



Позднее компания Suarg Astana узнала, что артисту нельзя покидать Россию из-за долгов по налогам и штрафам.

В настоящее время Махонин выходит на связь, однако возвращать деньги по-прежнему отказывается.

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#мошенничество
#россия
#деньги
#артист
В Подольске задержали мужчину с 6 кг наркотиков в рюкзаке
06 сентября 2024, 09:16

Полиция задержала в Подольске ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рюкзаке задержанного было обнаружено шесть полимерных пакетов и 82 обмотанных изолентой полимерных свёртка с кристаллическим веществом внутри. Экспертиза установила, что в пакетах и свёртках находится четыре килограмма наркотика α-PVP и более двух килограммов эфедрона», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, задержанный получил от своего куратора через один из мессенджеров координаты с расположением тайника-закладки на территории Наро-Фоминского городского округа. Забрав наркотики, он должен был расфасовать их и продавать через закладки на территории Московской области.

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МЧС: в Узловском районе Тульской области ликвидировали открытое горение склада

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#наркотики
#подольск
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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МЧС: в Узловском районе Тульской области ликвидировали открытое горение склада
06 сентября 2024, 08:24

Фото: iStock/abadonian

В Тульской области в Узловском районе было ликвидировано открытое горение на складе. Об этом проинформировало МЧС России в своем Telegram-канале.
В четверг стало известно о пожаре в цеху в Тульской области, который изначально охватил площадь в 1 000 квадратных метров, а позже площадь возгорания увеличилась до 2 000 квадратных метров. Сообщается, что внутри здания находились бочки с моторным маслом.

Для тушения пожара был привлечён пожарный поезд. По словам начальника ГУМЧС России по Тульской области Алексея Павлова, пожар был локализован, пострадавших нет. Он отметил, что удалось отстоять три производственных здания.

«На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — добавили в МЧС РФ.

Помимо этого, на место происшествия прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Ранее сообщалось, что на территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем боролись 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.

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#пластик
#предприятия
#происшествия
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Сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС признали вину по делу о взятке
06 сентября 2024, 07:44

Фото: iStock/Rawf8

Руководители Центральной энергетической таможни ФТС РФ признали свою вину по обвинению в получении взятки от бывшего главы управления «Лукойла» Алексея Степанова, а также в незаконном получении и разглашении информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Фигуранты признали вину», — сказал собеседник.

Отмечается, что фигурантами дела являются Сергей Петрович, Андрей Брехов и Алексей Акимов. В апреле суд отправил их под домашний арест, однако следственные органы настаивали на заключении под их стражу.

Из документов, которые есть в распоряжении агентства, следует, что уголовное дело было инициировано 2 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Павел Попов, задержанный по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», не признал вину и отказался давать показания.

До этого в получении взятки на сумму больше 13 миллионов рублей обвинили экс-сотрудников «Военно-строительной компании», а также в злоупотреблении служебным положением.

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#суд
#арест
#уголовное
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Помощница учителя хотела заняться сексом с 13-летним бойфрендом дочери
News Now: В США женщину обвинили в домогательствах к 13-летнему бойфренду дочери
06 сентября 2024, 05:54

Фото: istock/Larisa Stefanuyk

По громкому делу была арестована 39-летняя Келли Миллер, помощница учителя из города Пеория, штат Иллинойс. Как выяснилось, 17 августа школьник отправился со своей подружкой на футбольную игру с подружкой и ее родителями, одним из которых была Миллер. Об этом пишет 25 News Now.
После игры компания прибыла в дом Миллер, где женщина предложила парню переночевать. Вечером Миллер употребляла алкоголь.

После этого на телефон мальчика стали приходить неоднозначные сообщения, а затем и вовсе поступило открытое предложение заняться оральным сексом. Парень неоднократно отвечал отказом. Под утро около 4 часов мальчик ушел в подвал, чтобы остановить непрекращающееся внимание со стороны Миллер. Тем не менее, уже через некоторое время он проснулся от того, что она пыталась его обнять. После этого молодой человек позвонил своей матери и уехал домой.

После того как подросток рассказал все матери, они пошли в полицию и написали заявление. Миллер взяли под стражу и 19 августа она появилась в суде, после чего ее отпустили. Следующее слушание назначено на 9 сентября.

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#мать
#заявление
#мальчик
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ВСУ трижды обстреляли российский город Шебекино
06 сентября 2024, 03:20

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 5 сентября трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате обстрелов были повреждены 15 домов: пострадали кровли, фасады, остекление и заборы. Также на территории одного из предприятий разрушена крыша и повреждён припаркованный автомобиль.

«Было много пожаров. Сотрудники МЧС совместно с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозяйственных построек, складского помещения, сухой травы и лесной подстилки», — отметил Гладков.
Кроме того, ВСУ обстреляли село Грузское Борисовского района. В двух многоквартирных домах повреждены фасады и окна, а осколки повредили припаркованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида. Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС.

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#всу
#белгородская область
#атака
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Дуров назвал свою главную цель для Telegram
Дуров: рост аудитории Telegram дал преступникам больше путей для злоупотреблений
06 сентября 2024, 02:12

Фото: istock/Pinkypills

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что стремительный рост аудитории мессенджера до 950 миллионов пользователей создал условия для злоупотреблений со стороны преступников.
Об этом он написал в своём Telegram-канале, впервые выступив после задержания во Франции.

«Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвало болезни роста, что дало преступникам больше возможностей для злоупотребления нашей платформой. Поэтому я сделал борьбу с этим своей личной целью», — отметил Дуров.
Он добавил, что уже начат процесс улучшения механизмов борьбы с преступными действиями внутри компании, и пообещал вскоре поделиться подробностями достигнутого прогресса.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.

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#telegram
#павел дуров
#мошенники
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Мать засунула ее голову в ведро, зарезала и легла умирать рядом: что известно об убийстве девочки в Башкирии
06 сентября 2024, 02:04

Фото: istock/tanawit sabprasan

Семь лет назад Аскинский район Башкирии потрясло страшное событие, которое по сей день не дает покоя местным жителям. Молодая мать зарезала в бане 2-летнюю дочь, а после легла умирать рядом с ее телом.
О подробностях ужасной трагедии и чем завершилась история — в материале «Радио 1».

Легла умирать рядом с телом

Все произошло в апреле, когда однажды вечером женщина отправилась с дочерью якобы на прогулку. Однако, одев девочку, она направилась не на улицу, а в холодную баню во дворе.
«Закрывшись в помещении личного подсобного хозяйства, мать опустила голову двухлетней дочери в ведро с водой и ударила ребенка ножом в живот. Затем она положила тело девочки в бочку, отнесла на чердак и легла рядом с ней», — цитируют заявление республиканского Следкома в «КП-Уфа».
На утро прибывшие правоохранители обнаружили девушку без сознания на чердаке. Мать-убийца попала в реанимацию с сильными обморожениями.

Бросил сожитель

Ирина (имя изменено), 26-летняя жительница района, за два года до случившегося родила дочь — вне брака, от сожителя. До беременности она работала в Уфе, где и познакомилась с будущим отцом девочки. Однако семейная внебрачная жизнь вскоре пошла под откос — Ирина осталась одна с ребенком.

Фото: istock/Kaan Sezer

По данным издания, в доме, где произошла трагедия, женщина жила с матерью, отчимом, братом-школьником и своей дочкой. Безработица и постоянное сидение на шее матери угнетало ее — декретных пособий не получала, а выйти на работу не могла, потому что некому было оставить ребенка.

Родственники говорят, что масла в огонь подливала и мать, которое то и дело винила и упрекала Ирину, что та не работает.
«Я узнала об этом из интернета. Просто не могу поверить, что такое могло произойти. Она очень любила свою дочь», – приводят в «КП-Уфа» слова родственницы Ирины.
Правоохранители, в свою очередь, отмечали, что для них случившееся тоже стало большой неожиданностью — семья считалась благополучной и на учете в полиции не состояла.

Пожизненное

Фото: istock/Akarawut Lohacharoenvanich

После того, как уголовное дело об убийстве двухлетней девочки отправили в республиканский следственный комитет, у сотрудников сразу возникли сомнения в психическом здоровье Ирины. Девушке назначили психиатрическую экспертизу, поместив ее на время расследования в СИЗО.

В конечном итоге судебные врачи диагностировали у Ирины тяжелое психическое расстройство. Убийцу собственной двухлетней дочери пожизненно поместили в психиатрическую клинику.

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#уфа
#башкирия
#башкортостан
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Дуров впервые прокомментировал свое задержание
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал претензии властей Франции
06 сентября 2024, 01:55

Фото: istock/Thomasaf

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.
Дуров выразил удивление претензиями французских властей, подчеркнув, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов.

Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и непонимание, почему такие меры были приняты, остаётся для него загадкой.

Ранее сообщалось, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами. После этого больше встреч у них не было, включая Баку. Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.

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#владимир путин
#telegram
#павел дуров
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В Луганске военкору подложили под дверь отравленный букет цветов с 5 кг пластида
В Луганске военкору подложили под дверь букет цветов с 5 кг пластида
06 сентября 2024, 01:35

Фото: Marina Komrakova

Военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида.
Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС. Подозревается, что это была попытка покушения на жизнь журналиста, занимающегося освещением военных действий на востоке Украины.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняя, кто мог стоять за этим преступлением.

Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии гражданину Японии Наканиси предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики Бедарусь, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Гражданину Японии предъявлено обвинение по статье 358-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщается в заявлении комитета.

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#расследование
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#военкор
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