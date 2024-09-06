Звезду девяностых обвинили в мошенничестве

По громкому делу была арестована 39-летняя Келли Миллер, помощница учителя из города Пеория, штат Иллинойс. Как выяснилось, 17 августа школьник отправился со своей подружкой на футбольную игру с подружкой и ее родителями, одним из которых была Миллер. Об этом пишет 25 News Now.