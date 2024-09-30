«Кто последний, тот папа»: почему Ева Польна скрывала рождение дочери от Клявера, а он не признавал отцовство

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Мало кто знает, что 19 лет назад певица из группы «Гости из будущего» Ева Польна родила дочь от знаменитого коллеги по сцене Дениса Клявера. Бурный роман продолжения не получил, и девочка росла в неполной семье. О том, почему знаменитости так долго скрывали, что у них есть совместный ребенок и почему артист дуэта «Чай вдвоем» признал отцовство лишь спустя пять лет после появления на свет наследницы, читайте в материале «Радио 1».
Роман Евы Польны и Дениса Клявера
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Роман между Евой и Денисом начался быстро и страстно, но также стремительно закончился. Они встречались несколько лет тайно, так как Клявер был женат на другой женщине. Причиной разрыва стало то, что Денис потерял чувства к Еве. Интересно, что его брак с супругой тоже распался вскоре после этого.
«Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека и нам не суждено быть вместе... Когда закончились отношения с Евой, то и брак с Юлей разрушился», — поделился артист на шоу «Судьба человека».
Клявер отметил, что после рождения Эвелины все думали, что отцом ребенка является Юрий Усачев, так как он пел в дуэте с Евой и они много времени проводили вместе.
«Кто последний, тот и папа», — язвят пользователи Сети.
Слова Евы о том, что Клявер признал отцовство через пять лет, артист опроверг, добавив, что длительное время заняло оформление документов.
«Наш роман с Евой, это было что-то такое быстрое, невероятное. В данной ситуации я могу сказать точно: это нужно было, чтобы на свет появилась Эвелиша. Я ее признал сразу, до этого мы просто документы не оформляли», — подчеркнул Клявер.
Ева Польна сама воспитывала дочь
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Певица не стала афишировать рождение первенца и на некоторое время пропала из медийного поля. Через некоторое время Ева Польна вышла замуж за ресторатора Сергея Пильгуна. У супругов родилась дочь Амалия. Однако в семье часто возникали ссоры. Сергею не нравились частые разъезды жены, ее эксцентричное поведение и откровенные образы на сцене. Вскоре артистка и бизнесмен расстались.
Болезнь дочери
«Да, у нас были отношения и родился ребёнок, но мы не состояли в браке и расстались. Официально Денис признал своё отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние, и долгое время это удавалось. Даже наши знакомые артисты ничего не знали», — поделилась Ева Польна.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Отношения Евы Польны и Дениса Клявера сейчас
Певица охарактеризовала Дениса как неидеального отца, но отметила, что никогда не станет настраивать девочку против него, так как считает, что Эвелина сама разберется в ситуации.
В прошлом году Эвелина окончила школу и поступила в университет. Она решила связать свою жизнь с творчеством, но отличающимся от родительского. Звездная наследница учится в художественной академии и показывает отличные результаты.
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