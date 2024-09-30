«Кто последний, тот папа»: почему Ева Польна скрывала рождение дочери от Клявера, а он не признавал отцовство

Мало кто знает, что 19 лет назад певица из группы «Гости из будущего» Ева Польна родила дочь от знаменитого коллеги по сцене Дениса Клявера. Бурный роман продолжения не получил, и девочка росла в неполной семье. О том, почему знаменитости так долго скрывали, что у них есть совместный ребенок и почему артист дуэта «Чай вдвоем» признал отцовство лишь спустя пять лет после появления на свет наследницы, читайте в материале «Радио 1».