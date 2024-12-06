Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обманули на 4 млн рублей

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мошенники выманили 4 млн рублей у звезды «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В один из дней 80-летней актрисе позвонил якобы представитель силовых служб, который сообщил ей, что она оказалась в списке людей, спонсировавших украинскую армию. Спустя некоторое время с Рязановой связался еще один силовик, который заявил о списании 30 млн рублей с банковских счетов. Средства, по его словам, отправлены бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову*, который сейчас в ВСУ.
Рязанову попросили доказать, что она не совершала противоправных действий. В качестве доказательства нужно было снять четыре миллиона рублей и передать наличные «правоохранителям». Актриса сделала всё, как было сказано. Затем когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», тот перестал выходить на связь. Рязанова написала заявление в полицию.
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