Папарацци поймали Ирину Шейк после юбилея во время семейной прогулки
Ирине Шейк на этой неделе исполнилось 40 лет, и новый жизненный этап топ-модель, судя по всему, встречает в привычной для себя манере — без лишнего пафоса, но с безупречным чувством стиля. Об этом сообщает Super.
Впервые после юбилея звезду подиума заметили папарацци во время прогулки по городу.
Для выхода Ирина выбрала комфортный, но при этом дерзкий образ: чёрные леггинсы, микрошорты из денима и куртку, дополнив аутфит стильными ботинками. Даже в повседневном луке модель не отказалась от фирменной «изюминки», умело сочетая практичность и актуальные тренды.
Волосы Шейк оставила распущенными, а от макияжа полностью отказалась, подчеркнув естественность образа. На прогулку она вышла не одна: Ирина вела на поводке собаку породы мальтипу, а рядом шла её восьмилетняя дочь Лея, рождённая в отношениях с актёром Брэдли Купером. Девочка была тепло одета — в шапке и шарфе, чтобы не замёрзнуть в прохладную погоду.
