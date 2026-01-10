Папарацци поймали Ирину Шейк после юбилея во время семейной прогулки

10 января 2026, 14:43

Ирину Шейк засняли на прогулке с дочерью и собакой

Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Ирине Шейк на этой неделе исполнилось 40 лет, и новый жизненный этап топ-модель, судя по всему, встречает в привычной для себя манере — без лишнего пафоса, но с безупречным чувством стиля. Об этом сообщает Super.