Фанаты обсуждают неузнаваемую внешность Мадонны в свежей съёмке для Dolce & Gabbana

10 января 2026, 15:16

Поклонники не узнали 67-летнюю Мадонну на новых фото в нижнем белье

Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

67-летняя Мадонна вновь оказалась в центре внимания после выхода новой фотосессии для бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Daily Mail.





На снимках певица позирует в нижнем белье нюдовых оттенков — образ отсылает к её культовой эстетике 1990-х и напоминает клип Justify My Love.



Мадонна в рекламе Dolce & Gabanna (Фото: Instagram* / @dolcegabanna) Однако реакция публики оказалась неоднозначной. Многие поклонники признались, что с трудом узнали артистку на новых кадрах. Если раньше Мадонну часто хвалили за умение сохранять молодость и форму, то теперь в комментариях всё чаще звучит критика в адрес чрезмерной ретуши и фотошопа.





«Это уже не Мадонна — лицо совершенно другое», — пишут пользователи.