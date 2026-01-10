Фанаты обсуждают неузнаваемую внешность Мадонны в свежей съёмке для Dolce & Gabbana
Поклонники не узнали 67-летнюю Мадонну на новых фото в нижнем белье
67-летняя Мадонна вновь оказалась в центре внимания после выхода новой фотосессии для бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Daily Mail.
На снимках певица позирует в нижнем белье нюдовых оттенков — образ отсылает к её культовой эстетике 1990-х и напоминает клип Justify My Love.
Однако реакция публики оказалась неоднозначной. Многие поклонники признались, что с трудом узнали артистку на новых кадрах. Если раньше Мадонну часто хвалили за умение сохранять молодость и форму, то теперь в комментариях всё чаще звучит критика в адрес чрезмерной ретуши и фотошопа.
«Это уже не Мадонна — лицо совершенно другое», — пишут пользователи.