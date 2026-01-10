Достижения.рф

Фанаты обсуждают неузнаваемую внешность Мадонны в свежей съёмке для Dolce & Gabbana

Поклонники не узнали 67-летнюю Мадонну на новых фото в нижнем белье
Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

67-летняя Мадонна вновь оказалась в центре внимания после выхода новой фотосессии для бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Daily Mail.



На снимках певица позирует в нижнем белье нюдовых оттенков — образ отсылает к её культовой эстетике 1990-х и напоминает клип Justify My Love.

Мадонна в рекламе Dolce & Gabanna (Фото: Instagram* / @dolcegabanna)
Однако реакция публики оказалась неоднозначной. Многие поклонники признались, что с трудом узнали артистку на новых кадрах. Если раньше Мадонну часто хвалили за умение сохранять молодость и форму, то теперь в комментариях всё чаще звучит критика в адрес чрезмерной ретуши и фотошопа.

«Это уже не Мадонна — лицо совершенно другое», — пишут пользователи.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0