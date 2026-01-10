Достижения.рф

Футболист Дмитрий Тарасов сделал Анастасии Костенко романтичный подарок в честь восьми лет брака

Анастасия Костенко похвасталась кольцом от Дмитрия Тарасова на годовщину
Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили важную дату — восемь лет совместной жизни, которую в народе называют жестяной свадьбой.



В этот раз супруги решили отойти от привычного семейного формата и провести день вдвоём, без детей и повседневной суеты.

В честь годовщины пара отправилась за город: устроила романтический ужин в ресторане, прогулялась и заглянула на шопинг. Кульминацией вечера стал сюрприз от Дмитрия — эффектное кольцо с крупным драгоценным камнем, которым Анастасия с радостью поделилась с подписчиками в соцсетях.

Фото: Instagram* / @kostenko.94
Костенко также посвятила мужу тёплые слова, отметив, что за восемь лет их союз стал только крепче. По её словам, все эти годы они идут «рука в руке, плечом к плечу», а любовь нашла продолжение в детях. Особое значение для Анастасии в этот день имел сон о дедушке, который она восприняла как знак поддержки и защиты свыше.
Софья Метелева

