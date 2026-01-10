Футболист Дмитрий Тарасов сделал Анастасии Костенко романтичный подарок в честь восьми лет брака

10 января 2026, 14:06

Анастасия Костенко похвасталась кольцом от Дмитрия Тарасова на годовщину

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили важную дату — восемь лет совместной жизни, которую в народе называют жестяной свадьбой.