Сергей Лазарев оказался под капельницей

29 ноября 2025, 18:23

Сергей Лазарев лег под капельницу из-за ежедневных съемок

Сергей Лазарев (Фото: Телеграм/lazarev_official)

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что ему приходится поддерживать здоровье с помощью капельниц из-за интенсивной работы в конце года. Соответствующее видео появилось в его Instagram*-аккаунте.





Артист объяснил, что без дополнительных витаминов справиться с такой нагрузкой было бы крайне сложно. По словам исполнителя, впереди его ждут фестиваль «Песня года» и гастрольный тур.

«Этот марафон… Каждодневные съемки, грязные павильоны, чихающие люди вокруг… Но я на капельнице», — сказал Лазарев.