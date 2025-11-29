Сергей Лазарев оказался под капельницей
Сергей Лазарев лег под капельницу из-за ежедневных съемок
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что ему приходится поддерживать здоровье с помощью капельниц из-за интенсивной работы в конце года. Соответствующее видео появилось в его Instagram*-аккаунте.
Артист объяснил, что без дополнительных витаминов справиться с такой нагрузкой было бы крайне сложно. По словам исполнителя, впереди его ждут фестиваль «Песня года» и гастрольный тур.
«Этот марафон… Каждодневные съемки, грязные павильоны, чихающие люди вокруг… Но я на капельнице», — сказал Лазарев.Он с юмором добавил, что чувствует себя так, словно находится в спа-салоне перед массажем или другой процедурой.
*Запрещен в РФ