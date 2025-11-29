Главе партии во Франции разбили об голову яйцо

29 ноября 2025, 21:58

Figaro: лидеру партии во Франции Барделле разбили об голову яйцо при читателях

Фото: istockphoto/Oksana Osypenko

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла стал жертвой нападения, когда ему разбили яйцо об голову.