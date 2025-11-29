Достижения.рф

Главе партии во Франции разбили об голову яйцо

Figaro: лидеру партии во Франции Барделле разбили об голову яйцо при читателях
Фото: istockphoto/Oksana Osypenko

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла стал жертвой нападения, когда ему разбили яйцо об голову.



Об этом сообщает издание Figaro.

Инцидент произошел в Муассаке, на юго-западе Франции, во время автограф-сессии его новой книги «Чего хотят французы». К Барделле подошел мужчина и ударил его яйцом.

Подозреваемого, которому около 70 лет, задержали и взяли под стражу. Политик не получил серьезных травм. После короткого перерыва он вернулся к встрече с читателями.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конфронтации между Россией и Европой.

Никита Кротов

