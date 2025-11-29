Главе партии во Франции разбили об голову яйцо
Figaro: лидеру партии во Франции Барделле разбили об голову яйцо при читателях
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла стал жертвой нападения, когда ему разбили яйцо об голову.
Об этом сообщает издание Figaro.
Инцидент произошел в Муассаке, на юго-западе Франции, во время автограф-сессии его новой книги «Чего хотят французы». К Барделле подошел мужчина и ударил его яйцом.
Подозреваемого, которому около 70 лет, задержали и взяли под стражу. Политик не получил серьезных травм. После короткого перерыва он вернулся к встрече с читателями.
