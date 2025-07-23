РЕН ТВ: в Москве пожар в жилом доме мог случиться из-за электросамокатов
В московском многоквартирном доме на улице Мытная пожар мог случиться из-за зарядки аккумулятора для электросамокатов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отметил собеседник телеканала, в квартире, где вспыхнуло пламя, проживали курьеры. Последние заряжали батареи для электросамокатов внутри жилища.
«Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 23 июля вспыхнул пожар в московском многоквартирном доме на улице Мытной. В результате происшествия погиб один человек. К тому же известно, что некоторым жителям дома пришлось выпрыгивать из окон, спасаясь от пламени.