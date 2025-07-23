РЕН ТВ: в Москве пожар в жилом доме мог случиться из-за электросамокатов

23 июля 2025, 06:40

Фото: iStock/Dzurag

В московском многоквартирном доме на улице Мытная пожар мог случиться из-за зарядки аккумулятора для электросамокатов. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Как отметил собеседник телеканала, в квартире, где вспыхнуло пламя, проживали курьеры. Последние заряжали батареи для электросамокатов внутри жилища.





«Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов», — говорится в сообщении.