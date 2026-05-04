Слухи о «краже пенисов» привели к кровавому самосуду в Мозамбике
В Мозамбике волна слухов о «краже пенисов» обернулась расправами и унесла жизни 11 человек в трех провинциях. Толпы нападали на тех, кого считали ведьмами и колдунами. Об этом пишет Plataforma Media.
Насилие вспыхнуло 18 апреля. Жители поверили в миф о том, что прикосновение «мага» якобы заставляет мужские гениталии исчезнуть или усохнуть. Полиция в Нампуле зафиксировала 16 эпизодов дезинформации. Там погибли двое, восемь человек получили травмы, 24 подозреваемых задержали.
В Кабу-Делгаду жертвами расправ стали пять местных жителей. Еще 20 человек пострадали, не менее 25 участников беспорядков арестовали. В Замбезии смертельные травмы получили четыре человека. Врачи и судмедэксперты опровергли страшные слухи. Осмотры не выявили никаких анатомических изменений. Психологи помогли мужчинам справиться с паникой.
Полиция страны ввела режим повышенной готовности. Силовики пообещали «беспощадность к распространителям дезинформации» и призвали граждан не устраивать расправы. Сейчас в стране идет кампания против мифов о черной магии.
