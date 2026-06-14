Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере

14 июня 2026, 07:55

Лолита прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд

Лолита (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Певица Лолита (Лолита Милявская) сообщила, что прописывает в своем райдере шуточную фразу. Об этом пишет РИА Новости.