Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере
Певица Лолита (Лолита Милявская) сообщила, что прописывает в своем райдере шуточную фразу. Об этом пишет РИА Новости.
Лолита отметила, что в ее райдере есть лишь надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом». Милявская рассказала, что необычные требования в райдерах — это своего рода тест для организаторов. Если они внимательно относятся к деталям, то обязательно уточнят все нюансы.
По ее словам, многие артисты включают в свои райдеры нестандартные формулировки, чтобы проверить, насколько серьёзно организаторы подходят к подготовке мероприятия. Например, если в райдере есть пункт о 20 кальянщиках с перьями у трапа, это значит, что звезды хотят убедиться, что организаторы прочитали все важные условия, пояснила певица.
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