«10 концертов — и долг закрыт»: стало известно, сколько Долина заработает на новогодних праздниках
Лариса Долина заработает на новогодних корпоративах 112 млн рублей
Продюсер Леонид Дзюник раскрыл, какие гонорары ожидают Ларису Долину в новогодний сезон. Об этом сообщает aif.ru.
По его словам, выступление народной артистки стоит не менее 30–40 тысяч долларов, а за один выход на сцену она может получить до 10 миллионов рублей.
Дзюник подсчитал, что в сжатые сроки певица способна заработать около 112 миллионов рублей — именно ту сумму, которую Полина Лурье заплатила за спорную квартиру. Долина ранее заявила, что вернёт деньги, когда жильё вернётся к ней по решению суда.
Если Долина будет выступать «по максимальным ставкам», нужная сумма наберётся всего за 10–11 концертов.
«Если меньше, то потребуется больше времени. За год, наверное, отдаст», — отметил продюсер.