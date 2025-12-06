«10 концертов — и долг закрыт»: стало известно, сколько Долина заработает на новогодних праздниках

06 декабря 2025, 18:04

Лариса Долина заработает на новогодних корпоративах 112 млн рублей

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл, какие гонорары ожидают Ларису Долину в новогодний сезон. Об этом сообщает aif.ru.





По его словам, выступление народной артистки стоит не менее 30–40 тысяч долларов, а за один выход на сцену она может получить до 10 миллионов рублей.



Дзюник подсчитал, что в сжатые сроки певица способна заработать около 112 миллионов рублей — именно ту сумму, которую Полина Лурье заплатила за спорную квартиру. Долина ранее заявила, что вернёт деньги, когда жильё вернётся к ней по решению суда.



Если Долина будет выступать «по максимальным ставкам», нужная сумма наберётся всего за 10–11 концертов.





«Если меньше, то потребуется больше времени. За год, наверное, отдаст», — отметил продюсер.