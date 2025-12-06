Достижения.рф

Пугачёва в восторге: Никита Пресняков переосмыслил хит «Люби меня, люби» и покорил Интернет

Алла Пугачёва растрогалась от новой музыкальной работой внука Никиты Преснякова
Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Никита Пресняков снова доказал, что талант в его семье — дело наследственное. Музыкант представил в соцсетях свежую интерпретацию легендарного трека группы «Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби», превратив его в энергичную и современную версию.



Под роликом Никита оставил лаконичную подпись: «Вайб вайб вайб». Но реакция аудитории оказалась куда масштабнее. Поклонники отметили яркую подачу, мощную энергетику и эмоциональность исполнения, пишут, что «мурашки по коже».

Самая значимая оценка пришла от Аллы Пугачёвой. Примадонна написала под видео короткое, но ёмкое «Класс!». Никита поблагодарил бабушку сердечком — и этот трогательный диалог моментально растрогал подписчиков.

В комментариях вспыхнул настоящий шквал одобрения: фанаты восхищаются смелым кавером и отмечают, что Пресняков уверенно укрепляет свою музыкальную индивидуальность.

