Пугачёва в восторге: Никита Пресняков переосмыслил хит «Люби меня, люби» и покорил Интернет
Никита Пресняков снова доказал, что талант в его семье — дело наследственное. Музыкант представил в соцсетях свежую интерпретацию легендарного трека группы «Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби», превратив его в энергичную и современную версию.
Под роликом Никита оставил лаконичную подпись: «Вайб вайб вайб». Но реакция аудитории оказалась куда масштабнее. Поклонники отметили яркую подачу, мощную энергетику и эмоциональность исполнения, пишут, что «мурашки по коже».
Самая значимая оценка пришла от Аллы Пугачёвой. Примадонна написала под видео короткое, но ёмкое «Класс!». Никита поблагодарил бабушку сердечком — и этот трогательный диалог моментально растрогал подписчиков.
В комментариях вспыхнул настоящий шквал одобрения: фанаты восхищаются смелым кавером и отмечают, что Пресняков уверенно укрепляет свою музыкальную индивидуальность.
