Пугачёва в восторге: Никита Пресняков переосмыслил хит «Люби меня, люби» и покорил Интернет

06 декабря 2025, 17:03

Алла Пугачёва растрогалась от новой музыкальной работой внука Никиты Преснякова

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Никита Пресняков снова доказал, что талант в его семье — дело наследственное. Музыкант представил в соцсетях свежую интерпретацию легендарного трека группы «Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби», превратив его в энергичную и современную версию.