«Оказаться единственным и неповторимым»: Фомин задумался продать жильё ради кабриолета мечты
Митя Фомин готов расстаться с квартирой ради Maybach за 38 миллионов
Митя Фомин признался, что всерьёз задумался продать квартиру ради роскошного кабриолета Maybach стоимостью 38 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певец не скрывает: машина покорила его настолько, что мысли о покупке не дают покоя — вот только сумма слишком велика.
«Я ничего не жду, кроме нового автомобиля. Мне захотелось продать квартиру, чтобы сесть в эту машину и оказаться единственным и неповторимым. Я думаю и на моей улице будет фестиваль. Нас, конечно же, смотрит налоговая: здравствуйте! Сразу рассказываю, что у нас все в белую, мы платим налоги. Я боюсь, что, к сожалению, я не дотяну такую сумму, но некоторые из наших звёзд (после корпоративов) купят и не один», — признался артист на закрытой вечеринке Stars Coffee.Пока Фомин делился мечтой о Maybach, вспомнил и о другом транспорте: на мероприятие он приехал на китайском микроавтобусе Zeekr, который тоже произвёл на него впечатление. Теперь певец подумывает найти водителя для нового «любимца».