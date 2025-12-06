«Оказаться единственным и неповторимым»: Фомин задумался продать жильё ради кабриолета мечты

06 декабря 2025, 17:49

Митя Фомин готов расстаться с квартирой ради Maybach за 38 миллионов

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Митя Фомин признался, что всерьёз задумался продать квартиру ради роскошного кабриолета Maybach стоимостью 38 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певец не скрывает: машина покорила его настолько, что мысли о покупке не дают покоя — вот только сумма слишком велика.





«Я ничего не жду, кроме нового автомобиля. Мне захотелось продать квартиру, чтобы сесть в эту машину и оказаться единственным и неповторимым. Я думаю и на моей улице будет фестиваль. Нас, конечно же, смотрит налоговая: здравствуйте! Сразу рассказываю, что у нас все в белую, мы платим налоги. Я боюсь, что, к сожалению, я не дотяну такую сумму, но некоторые из наших звёзд (после корпоративов) купят и не один», — признался артист на закрытой вечеринке Stars Coffee.