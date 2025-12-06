Достижения.рф

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов станет отцом снова: семья ждёт пополнение

Александр Гобозов и его жена объявили о втором ребёнке
Александр Гобозов с женой (Фото: Instagram* / @aleksandr_gobozov_)

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов сообщил в соцсетях радостную новость: он и его супруга Светлана ожидают появления на свет второго общего ребёнка.



Счастливое объявление пара сопроводила нежной черно-белой фотосессией — на снимках Светлана позирует в кружевной тунике, а Александр обнимает и целует её округлившийся живот.

Семья признаётся, что делится этой новостью спокойно и искренне, без лишней публичности — только с чувством глубокого счастья и благодарности.

Для пары это будет второй общий ребёнок, но в целом в их большой семье уже четверо детей: у Гобозова и Светланы есть общая дочь, а также дети от предыдущих отношений каждого.

Звёздные друзья и поклонники тут же откликнулись на трогательное признание: Лина Джебисашвили, Юлия Колисниченко и многие другие оставили тёплые поздравления и пожелания здоровья.

Александр подчеркнул, что эта беременность — начало нового, светлого этапа в их жизни, который они встречают с радостью и надеждами.

