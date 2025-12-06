Звезда «Дома-2» Александр Гобозов станет отцом снова: семья ждёт пополнение

06 декабря 2025, 17:28

Александр Гобозов и его жена объявили о втором ребёнке

Александр Гобозов с женой (Фото: Instagram* / @aleksandr_gobozov_)

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов сообщил в соцсетях радостную новость: он и его супруга Светлана ожидают появления на свет второго общего ребёнка.