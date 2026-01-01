Достижения.рф

Оливье и селёдка под шубой: Ирина Шейк показала свой новогодний стол

Ирина Шейк показала, как встретила Новый год
Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Ирина Шейк поделилась с подписчиками кадрами того, как прошёл её Новый год, и в очередной раз растрогала поклонников своей простотой.



В личном блоге модель показала праздничный стол с классическими блюдами, знакомыми каждому: оливье, винегрет и селёдка под шубой.

Правда, вместо игристого на столе у Ирины была минеральная вода — впрочем, это нисколько не испортило атмосферу праздника. Судя по снимкам, новогодняя ночь прошла тепло и по-домашнему.

Помимо традиционных угощений, Шейк наслаждалась временем с самыми близкими: праздник она встретила в компании дочери и своего питомца, добавив в новогодний вечер ещё больше уюта и милоты.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

