Оливье и селёдка под шубой: Ирина Шейк показала свой новогодний стол
Ирина Шейк поделилась с подписчиками кадрами того, как прошёл её Новый год, и в очередной раз растрогала поклонников своей простотой.
В личном блоге модель показала праздничный стол с классическими блюдами, знакомыми каждому: оливье, винегрет и селёдка под шубой.
Правда, вместо игристого на столе у Ирины была минеральная вода — впрочем, это нисколько не испортило атмосферу праздника. Судя по снимкам, новогодняя ночь прошла тепло и по-домашнему.
Помимо традиционных угощений, Шейк наслаждалась временем с самыми близкими: праздник она встретила в компании дочери и своего питомца, добавив в новогодний вечер ещё больше уюта и милоты.
