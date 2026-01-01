Оливье и селёдка под шубой: Ирина Шейк показала свой новогодний стол

01 января 2026, 16:21

Ирина Шейк показала, как встретила Новый год

Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Ирина Шейк поделилась с подписчиками кадрами того, как прошёл её Новый год, и в очередной раз растрогала поклонников своей простотой.