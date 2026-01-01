Стало известно, сколько стоило платье Ксении Бородиной на Новый год
Ксения Бородина встретила Новый год в этом году в Таиланде, выбрав для праздника эффектное красное платье стоимостью 215 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Наряд украшала большая роза, добавлявшая образу праздничной роскоши и элегантности.
Интересно, что выбор ярко-красного цвета был не только у Бородиной: актриса Наталья Рудова также встретила Новый год в таком оттенке, но в кругу друзей. В своём блоге Рудова поблагодарила вселенную за прошедший год и пожелала подписчикам исполнения желаний и счастья в новом году.
Фанаты активно обсуждали образы знаменитостей: многие восхищались элегантностью Бородиной и стильным праздничным образом Рудовой.
