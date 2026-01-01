Стало известно, сколько стоило платье Ксении Бородиной на Новый год

01 января 2026, 17:40

Бородина встретила Новый год в красном платье за 215 тысяч рублей

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина встретила Новый год в этом году в Таиланде, выбрав для праздника эффектное красное платье стоимостью 215 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».