«100% беременная»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук ждут первенца?

Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.