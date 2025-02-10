«100% беременная»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук ждут первенца?

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук (фото: Telegram @katerinakovalchyk)
Подписчики подозревают, что жена комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук беременна. Поводом для слухов стали новые фотографии актрисы, которые она опубликовала в своих соцсетях.
На представленных кадрах 31-летняя Ковальчук позирует в чёрно-белом платье в пол. На некоторых снимках она стоит, приложив руку к животу, как обычно делают беременные.
В комментариях фанаты начали гадать, показалось им или нет. Однако многие сошлись на том, что девушка всё-таки в положении, просто срок ещё небольшой, поэтому изменения не очевидны.
Катерина Ковальчук (фото: Telegram @katerinakovalchyk)
31-летняя Катерина Ковальчук и 43-летний Гарик Харламов женились в августе прошлого года. Для девушки этот брак стал первым, а для комика – третьим. До этого он был женат на Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, которая родила ему дочь Анастасию.
Развод с последней супругой сопровождался публичными разбирательствами и постоянными скандалами, однако прошло время, всё поутихло и теперь бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.
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В комментариях фанаты начали гадать, показалось им или нет. Однако многие сошлись на том, что девушка всё-таки в положении, просто срок ещё небольшой, поэтому изменения не очевидны.
Катерина Ковальчук (фото: Telegram @katerinakovalchyk)
31-летняя Катерина Ковальчук и 43-летний Гарик Харламов женились в августе прошлого года. Для девушки этот брак стал первым, а для комика – третьим. До этого он был женат на Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, которая родила ему дочь Анастасию.
Развод с последней супругой сопровождался публичными разбирательствами и постоянными скандалами, однако прошло время, всё поутихло и теперь бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.
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Анастасия Чинкова