Катерина Ковальчук рассказала о самом романтичном поступке Гарика Харламова

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)
Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук заключили брак в прошлом году. Однако первое 14 февраля в статусе супругов звездная пара проведет раздельно.
Но актриса не стала расстраиваться и подготовила для любимого приятный сюрприз.
Кстати, как рассказала Ковальчук, в обычной жизни ее звездный муж скорее не романтик, но ради любимой может пойти на неожиданный для себя поступок. Самым романтичным в союзе Гарика и Катерины до сих пор остается предложение руки и сердца.
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«Не будем отмечать. Муж будет на съемках, я буду в Москве. Но я приготовила ему подарок и, когда я приеду, я подарю», — обратила внимание артистка в разговоре с Super.
Кстати, как рассказала Ковальчук, в обычной жизни ее звездный муж скорее не романтик, но ради любимой может пойти на неожиданный для себя поступок. Самым романтичным в союзе Гарика и Катерины до сих пор остается предложение руки и сердца.
«Наверное, предложение руки и сердца — самый романтичный [поступок], потому что он стал на колено, как я и хотела. Ну от него супер неожиданно, что Гарик стал на колено. Не передать словами это — и слезы, и улыбка до ушей. Не могла в это поверить сначала, целый спектр эмоций», — подчеркнула Катерина.
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Ольга Енгалычева