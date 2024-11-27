Не в первый раз увела мужа из семьи: Асмус появилась на публике с новым избраником, кто занял место Гарика Харламова

Кристина Асмус (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Недавно Кристина писала в своем блоге, что у неё есть заботливый партнёр, который помогает ей восстановиться после тяжёлого рабочего дня. Однако, актриса не называла его имени. Причиной отношений, окутанных тайной, был брак ее нового избранника.
Уводить мужей из семьи Асмус не привыкать
Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Прошлый муж Кристины Асмус Гарик Харламов на момент начала отношений с актрисой тоже был женат. Кристина и Гарик долгое время встречались тайно, прежде чем Харламов решил уйти от своей жены Юлии Лещенко.
Илья Бурец и Асмус познакомилась в 2023 году на съемках сериала «Райцентр». Но роман у пары сложился значительно позже. По слухам, Кристина и Илья вместе уже несколько месяцев и у пары все очень серьезно. Официальный развод у избранника Асмус состоялся 18 ноября. Теперь отношения можно не скрывать, что Асмус и делает. Выйдя на красную дорожку вместе, продюсер и актриса выглядели счастливыми и влюбленными.
В союзе с продюсером есть перспективы
Илья Бурец (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Весной этого года Кристина Асмус впервые заняла должность креативного сопродюсера в крупном кинопроекте. Хотя Бурец не имеет никакого отношения к этому фильму, совпадение все же выглядит «подозрительно».
Илья Бурец является таким человеком, который может дать новый импульс карьере актрисы. Теперь у Асмус есть связи — благодаря такому влиятельному топ-менеджеру ее могут приглашать в перспективные кинопроекты.
Ушла от актера к продюсеру
Роман Евдокимов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
После развода с Гариком Харламовым Кристина недолго была одна. Последние два года Асмус встречалась с Романом Евдокимовыми. Отношения как стремительно завязались, так же быстро и угасли весной этого года. Причину расставания никто не озвучил. Но в общении с журналистами были намеки.
«Я не понял, что такое любовь. Да никто не понял. Но я могу сформулировать это так: любовь — это принятие и прощение... Я совсем не идеальный. Я с огромным количеством слабостей, страхов, травм. Если коротко сформулировать: есть ли что мне прощать? Есть!» — сказал Роман в интервью Men Today.
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