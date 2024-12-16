Анна Ковальчук рассказала о неожиданной беременности: как живет непубличный сын 47-летней звезды «Тайн следствия»

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
Первая беременность и работа в сложных условияхВ 2000 году у Анны Ковальчук родилась дочь Злата от актера Анатолия Ильченко, однако через пять лет после рождения девочки родители расстались. Ковальчук рассказала, что беременность пришлась на непростой этап в ее жизни. Съемки сериала «Тайны следствия» только начинались, никто не мог предсказать, станет ли проект успешным. В это время ей приходилось работать в сложных условиях — съемки проходили в таких локациях, как морг и тюрьма.
«Под конец съемок первого сезона узнала, что беременна. Постоянно хотела спать, а тут выезд то в морг, то в тюрьму, то на кладбище... Наверное, первые сезоны «Тайн...» были проверкой на мое отношение к кинематографу. Выдержать такой режим можно было только по большой любви», – рассказала она.
Она вспомнила, что ей и коллегам приходилось обедать на корточках, так как не было специальных мест для этого.
Долгожданный ребенокПосле расставания с Анатолием Ильченко Анна Ковальчук встретила бизнесмена Олега Капустина, который стал ее мужем. Пара столкнулась с трудностями в вопросе рождения общего ребенка. Когда Анна узнала о беременности, она решила скрывать это до последнего, чтобы не сглазить.
«Уже несколько лет мы хотели ребенка и были готовы к его появлению, он у нас долгожданный. Я и Олег очень переживали, что этого не происходит, никак не могли найти этому объяснения», — добавила она.
Трагичная ситуацияВо время второй беременности Анны Ковальчук произошла трагичная ситуация, когда она чуть не попала в аварию с семьей. Актриса еще не знала о своем долгожданном положении, когда чуть не попала в ДТП. В тот момент они находились на отдыхе в Ейске, пришло время возвращаться домой.
Им предложили поехать на машине, но Анна, сама не понимая почему, резко отказалась от этой идеи. Ее муж поддержал это решение, и они с дочерью Златой купили билеты на поезд, в то время как он отправился в путь на автомобиле. Позже, уже вечером, они узнали, что машина, на которой они должны были ехать, попала в серьезную аварию под Новгородом. К счастью, никто не пострадал в этом инциденте, но трудно представить, каким мог быть исход, если бы беременная Ковальчук находилась в автомобиле в тот роковой день.
«Помню, когда мы прощались, я вдруг разревелась, хотя с чего бы? Мы нередко расстаемся, когда уезжаем в командировки, но я никогда не плачу. А тут места себе не находила. Прошла ночь, наутро я позвонила Олежке: «Ты где?» А в ответ услышала: «Я в больнице, попал в аварию». Вряд ли можно описать, что я испытала в тот момент. Если бы не сидела, наверное, просто рухнула на пол: казалось, руки-ноги отнялись», — вспоминает звезда.
Олег уже почти доехал до Петербурга и спешил домой, чтобы переодеться и встретить супругу с дочерью на вокзале. Однако до дома он не добрался: внезапно в него на большой скорости врезалась машина, водитель которой потерял управление.
«Машина оказалась сильно повреждена, особенно с пассажирской стороны — страшно представить, что бы с нами случилось», — говорит Ковальчук.
Супруг актрисы получил серьезную травму в том инциденте, но, несмотря на это, он отказался оставаться в больнице. Вместо этого он попросил друзей отвезти его домой, чтобы его семья не волновалась.
Жизнь в тени и спортивные увлеченияСын известной актрисы Добрыня не стремится к публичности и предпочитает оставаться в тени. Однако его привязанность к семье и активный образ жизни не могут не вызывать восхищения.
С самого детства Добрыня был особенно привязан к маме, что иногда вызывало у актрисы желание уйти из кино ради семьи. Однако Ковальчук осознавала важность своей профессии и старалась находить баланс между работой и домашними заботами. В отличие от старшей сестры Златы, которая с раннего возраста была под прицелом камер, Добрыня предпочитает оставаться в стороне от общественного внимания и не ведет активную жизнь в социальных сетях.
Несмотря на это, мальчик гордится маминой карьерой и с радостью признается, что она — актриса. Он активно занимается спортом, особенно баскетболом.
Добрыня растет обаятельным и веселым подростком, у которого есть все шансы построить успешную карьеру как в спорте, так и в искусстве. С таким примером, как его мама, у него есть все возможности для достижения успеха в любой сфере.
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