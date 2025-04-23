«До лета я сяду на шпагат»: Пригожин хочет утереть нос Волочковой

Иосиф Пригожин (фото: Телеграм, @iosifprigozhin)
Продюсер Иосиф Пригожин поспорил с семьей, что к лету сможет сесть на шпагат. Он заявил, что растяжка, которую он делает регулярно, уже помогла ему вылечить зажимы и боли в спине.
«Я сам себе бросил вызов, а заодно всем членам своей семьи. Мы поспорили, что до лета я сяду на шпагат. Детали спора пока озвучивать не буду, но если я проиграю, то обязательно расскажу все», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.Пригожин отметил, что активно занимается спортом — примерно 2-3 раза в неделю, и совсем не жалеет о том, что решил выбрать здоровый образ жизни. По его словам, даже если он проиграет пари, то это его не расстроит.
«Это кайф, если честно. Мне очень нравится, плевать, если проиграю, главное здесь не это. Было бы клево утереть Волочковой нос, но я пока не спешу», — добавил продюсер.Читайте также:
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