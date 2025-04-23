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«До лета я сяду на шпагат»: Пригожин хочет утереть нос Волочковой

Продюсер Пригожин поспорил с семьей, что к лету сядет на шпагат
Иосиф Пригожин (фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин (фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин поспорил с семьей, что к лету сможет сесть на шпагат. Он заявил, что растяжка, которую он делает регулярно, уже помогла ему вылечить зажимы и боли в спине.
«Я сам себе бросил вызов, а заодно всем членам своей семьи. Мы поспорили, что до лета я сяду на шпагат. Детали спора пока озвучивать не буду, но если я проиграю, то обязательно расскажу все», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Пригожин отметил, что активно занимается спортом — примерно 2-3 раза в неделю, и совсем не жалеет о том, что решил выбрать здоровый образ жизни. По его словам, даже если он проиграет пари, то это его не расстроит.
«Это кайф, если честно. Мне очень нравится, плевать, если проиграю, главное здесь не это. Было бы клево утереть Волочковой нос, но я пока не спешу», — добавил продюсер.
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#пригожин
#спорт
«Полный восторг от жизни»: Ксения Собчак снялась с сыном от Виторгана во время сафари
Ксения Собчак выложила фото с сыном с сафари
23 апреля 2025, 14:34

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

43-летняя журналистка Ксения Собчак опубликовала кадры с 8-летним сыном Платоном в Африке во время сафари. Фотографии сделаны на фоне диких животных.
Собчак выложила кадры с отдыха в личный блог.

Семья проводит время в Ботсване и три дня отвела сафари. Журналистка отметила, что страна в Южной Африке – «это любовь». Сафари подарило «незабываемые детские эмоции».

Ксения Собчак с сыном Платоном(Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)


«Нет ничего круче, чем видеть этот полный восторг от жизни, животных и всего того, что мы с возрастом уже воспринимаем как должное. Африка напоминает нам о том времени, когда деревья были большими», — призналась Ксения.

Собчак снялась в разноцветном пончо, длинной юбке и панаме, сын был одет в белую кофту и брюки песочного цвета.

Напомним, Платон — сын Ксении Собчак от актера Максима Виторгана. Пара заключила брак в 2013 году, но в 2019-м развелась.

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«Дура»: почему Марина Анисина жалеет о связи с принцем Монако? Подробности первой ночи и грубого расставания
23 апреля 2025, 14:29

Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Чемпионка мира и Олимпийских игр, известная фигуристка Марина Анисина не раз бывала в центре внимания не только спортивной, но и светской хроники. Одна из самых обсуждаемых историй в её жизни — роман с наследником, а позже князем Монако Альбером II. Подробнее в материале «Радио 1».

Знакомство с принцем

Принц оказался не просто внимательным поклонником её таланта, но и мужчиной, покорённым женской загадкой в рыжих волосах и зелёных глазах. Марина не стесняется вспоминать первую ночь с Альбером — не было страсти с порога, только уважение, нежность и восхищение. Принц восхищался её внешностью и называл «настоящей ундиной». Но, несмотря на романтичное начало, Марина так и не стала княгиней. Позже Альбер женился на совсем другой женщине — южноафриканской пловчихе Шарлен Уиттсток, которая подарила ему законных наследников.

История Анисиной началась не с роскоши, а с чемодана и одиночества. В 17 лет она уехала во Францию без знания языка. Партнёр Илья Авербух предпочёл Иру Лобачеву, а Марина — после боли предательства — сама выбрала нового партнёра, француза Гвендаля Пейзеру. Переехав к его родителям, она быстро «станцевалась» с ним, добилась успеха и даже смогла перевезти в Лион свою маму.

Именно после победы на чемпионате мира в 2000 году в Ницце Анисину с Пейзером пригласили в Монако, где она впервые встретила Альбера. Тогда её сердце было занято хоккеистом Павлом Буре, ради которого она стремилась к золоту Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Победа пришла, но внимания Буре не принесла. Более того, её дружба с одиозным бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым, известным как «Тайванчик», втянула её в скандал с обвинениями в подкупе судей. Доказательств не нашли, но репутация пострадала.

(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Разрыв и брак с Никитой Джигурдой

На фоне этого душевного и профессионального потрясения Альбер вновь появился в жизни Марины. На фестивале спортивного кино в Монако он посадил её рядом с собой и пригласил на ночную прогулку по Монте-Карло. Несмотря на сомнения, она отправилась с ним в клуб, где произошёл даже небольшой скандал с ревнивой итальянкой. Альбер заступился за Марину — и этим окончательно покорил её сердце.

Они провели вместе ночь, после которой он обещал позвонить... и исчез на два месяца. Позже пригласил на съёмки шоу, и начался их двухлетний роман. Марина прилетала в Монако по первому звонку, чувствовала особое отношение окружающих, но во дворце её так и не приняли, с семьёй Альбера не познакомили.

«Я улетела из Монако в приподнятом настроении. Я заново начала жить! Рассказала маме, что за мной ухаживает принц, не став вдаваться в подробности. Кто бы мог подумать, что меня взволнует мужчина, который старше на 17 лет! — делилась я с мамой. — Дура, — вынесла вердикт моя мудрая мама, — у принцев нет возраста!»— вспоминала Марина».

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И хотя принц был внимателен, Марина чувствовала: он не тот, кто способен принадлежать одной женщине. Он не скрывал, что был с другими, интересовался даже личной жизнью её подруг. Периодически в клубах вокруг него крутились толпы девушек, а она — ревновала, страдала и молчала.

Разрыв случился некрасиво. На день рождения Альбера в Альпах Марину поселили не с ним, а с другой девушкой. А в день праздника рядом с принцем уже была новая пассия — официантка из Парижа. Сдерживая эмоции, Анисина уехала. Их отношения закончились навсегда. Альбер стал князем, а спустя время женился на Шарлен. Марина, комментируя эту свадьбу, лишь пожала плечами:

«Шарлен — удачница, но принц — это не про стабильность. Он слишком любит свободу. А я бы такого не вытерпела».
Вскоре Анисина вернулась в Россию и вышла замуж за эксцентричного Никиту Джигурду.

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100 тысяч за идею: Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии
Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии
23 апреля 2025, 14:18

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин объявил конкурс с призовым фондом в 100 тысяч рублей на самую оригинальную концепцию нового альбома своей супруги, певицы Валерии, и на самый креативный ролик. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пригожин подчеркнул, что пока идей для нового альбома нет, но он уверен, что и необходимости «у кого-то что-то срисовывать» тоже нет.

«Мы и сами в состоянии что-то новое и интересное придумывать. Я могу объявить конкурс. За лучшую идею гонорар обещаю, кто сделает креативный reels – приходите. От 100 тысяч рублей. Мне пишите в личку в запрещенную сеть», – отметил продюсер.
Пригожин также дал небольшую подсказку: в результате новый альбом должен получиться феерическим.

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#певица
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Ирина Дубцова рассказала о новом члене семьи, который «смешно крутит попой»
Ирина Дубцова рассказала, что завела котенка
23 апреля 2025, 14:12

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Певица Ирина Дубцова поделилась радостью в связи с пополнением в ее семье. Теперь в ее загородном доме живет котенок породы манчкин из Китая, сообщил журнал «7 дней».
Оказалось, что у сына певицы Артема аллергия на шерсть домашних животных, но наследник живет отдельно, поэтому его состоянию новый член семьи не угрожает.

Дубцова еще не определилась с кличкой для хвостатого.

«Она весит всего 150г. На коротких таких лапках пушистый комок. Построила всех собак, ходит, смешно крутит попой. Уровень милоты просто зашкаливает! Имя придумать не можем, помогите!», — призналась исполнительница хита «О нем».

Котенка Ирина Дубцова выбирала вместе с возлюбленным Дмитрием Ильиным.

Ранее рэпер Natan поделился, что на съемках шоу «Сокровища императора» все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с Ириной Дубцовой прошли проверку на прочность.

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«Конечно, он был недоволен»: работа за двоих, ранняя смерть жены и сын, отданный в интернат. Жизненные перипетии Льва Прыгунова
23 апреля 2025, 13:59

Лев Прыгунов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 23 апреля, свой день рождения отмечает Лев Георгиевич Прыгунов — выдающийся деятель искусства и народный артист Российской Федерации. Ему исполнилось 86 лет.
На счету артиста более 160 ролей в кино, персональные выставки картин и выпущенный сборник собственных стихов. О творческой и личной жизни одной из самых разносторонних личностей отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».


Биография


Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)

Лев Георгиевич Прыгунов появился на свет 23 апреля 1939 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. Его отец, человек науки, посвятил свою жизнь изучению растительного мира и был активным участником событий Второй мировой войны. Его жизнь оборвалась в 1949 году во время одиночной экспедиции, что оставило глубокий след в судьбе семьи. Мать актёра, педагог по профессии, воспитывала сына одна.

С ранних лет юный Прыгунов проявлял интерес к окружающему миру, увлекался ботаникой и орнитологией и по примеру отца пропадал в лесах и степях, изучая живую природу. Юный Лев рос достаточно замкнутым и тихим, сторонился сверстников и даже подумать не мог о том что когда-то будет блистать в кино.

После завершения обучения в школе Прыгунов решил продолжить образование в области биологии, поступив на биологический факультет педагогического института в Алма-Ате. Он хотел почтить память своего отца, став учителем биологии, но через два года понял, что его истинное призвание — искусство. В конце 50-х Прыгунов забрал документы и с первой попытки поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс, который вела Татьяна Георгиевна Сойникова.

Работа в кино


Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)

На третьем курсе театрального института Лев Прыгунов получил предложение сыграть в фильме «Увольнение на берег», который стал отправной точкой в его актёрской карьере. После этого фильмы с участием начинающего актёра стали появляться ежегодно. Драма «Утренние поезда», военная лента об итальянских солдатах «Они шли на Восток», комедия «Дети Дон Кихота», мелодрама о научных работниках «Иду на грозу», лирическая история «Саша-Сашенька» — эти кинокартины зрители помнят и любят до сих пор.

До кинематографического кризиса начала 90-х актёр сыграл более чем в 60 картинах. А когда в российском кино наступило затишье, Лев Прыгунов продолжил работу с зарубежными коллегами, исполняя роли «русских злодеев». Так в фильмографии артиста появились ленты «Экспресс до Пекина», «Тристан и Изольда», «Сага о викинге», «Святой», «История Роберта Ханссена» и «Архангел».

Несмотря на свой возраст, актёр продолжает активно работать в киноиндустрии. Его последней работой, вышедшей на экраны, стал фильм «Бизон: Дело манекенщицы». Сейчас фильмография актёра насчитывает более 160 работ в кино.

Личная жизнь


Лев Прыгунов с сыном Романом (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)

Лев Прыгунов был дважды женат. Его первой избранницей стала сотрудница МИДа Элеонора Уманец. В середине 1960-х годов сотрудница американского посольства согласилась выйти замуж за актёра, хотя это могло привести к потере работы. В этом браке родился их сын Роман, который впоследствии стал известным кинорежиссёром. Счастье семьи было разрушено трагической потерей: в 1977 году Элеонора погибла в результате автокатастрофы в Латвии. Прыгунов остался вдовцом с 8-летним сыном на руках.

Прыгунову пришлось работать еще больше, что бы дать семье лучшее. Первые два года после трагедии воспитанием Роман занималась бабушка, а когда здоровье стало ее подводить ребенка устроили в интернат, где обучались дети других актёров.

«Мне тогда очень помогла моя мама, которая приехала из Алма-Аты, но позже она вернулась назад. Сына мне пришлось отдать в интернат, но это был самый лучший интернат, где были дети народных артистов, дипломатов. Я приезжал каждые субботу и воскресенье, забирал его. Конечно, он был недоволен этим, но у меня другого выхода не было», — цитирует Льва Прыгунова издание «Вечерняя Москва».

В 1983 году актёр встретил свою вторую супругу Ольгу, которая оказалась младше его на шестнадцать лет и занимала должность помощника режиссёра. Лев Георгиевич и Ольга утверждают, что они не чувствуют разницы в возрасте и прекрасно понимают друг друга с полуслова.

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Кроме кино


Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)

Лев Георгиевич с детства любил рисовать, еще во время войны мальчика обучала живописи художница, которая оказалась в Алма-Ате в эвакуации. После уже повзрослевший мальчик рисовал реже и многому в живописи учился сам. Написание картин позже станет его маленькой страстью, хобби, дающим возможность отвлечься от суеты будней. С 1970-х Прыгунов начнет брать уроки живописи у художников, а вскоре и сам начнет писать настоящие шедевры.

В 1983 году в СССР прошла первая персональная выставка Льва Прыгунова. А вскоре картины художника увидят и на выставках в Лондоне, Нью-Йорке, Париже.

«Я понял, что живопись — это не просто увлечение, а моя вторая профессия», — говорил в одном из интервью актер.

В 2014 году был опубликован поэтический сборник «Сто стихотворений о неизбежном», автором которого является актёр. Сборник был проиллюстрирован самим автором. Спустя десять лет была опубликована книга «Чудеса» авторства Прыгунова. В неё вошли три произведения: автобиографический роман, роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» и рассказ «Теща».

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