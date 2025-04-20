«Как будто на рынке взял»: Виктор Дробыш высмеял Иосифа Пригожина за «отвратительный» подарок Валерии

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)
Виктор Дробыш раскритиковал подарок, который Иосиф Пригожин подарил своей жене, певице Валерии.
«Помнишь ты такие сапоги купил ей лиловые на концерт в Кремле? Отвратительные, как будто на рынке взял», – обратился продюсер к Пригожину в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.В ответ на такое воспоминание муж Валерии попытался сделать вид, что не помнит ни о каких сапогах, и начал оправдываться за неудачные презенты супруге. Но в итоге не нашёл нужных слов.
«Даже не знаю, что сказать», – отметил растерянный Пригожин, которого вдруг перебила ведущая Лера Кудрявцева.Звезда напомнила, что Валерия получала в подарок от мужа хлебопечку, блендер, мясорубку и прочие бытовые приборы.
Пригожин отметил, что из хлебопечки шёл такой аромат свежей выпечки, что невозможно было устоять. Но Валерия вовремя перебила мужа, пригрозив ему впредь дарить «только тренажёры и гантели».
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Анастасия Чинкова