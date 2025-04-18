«Этот огненный шар на меня просто накатился»: Валерия рассказала о страсти с Пригожиным после 20 лет брака

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)
Певица Валерия уже 20 лет состоит в счастливом браке за продюсером Иосифом Пригожиным. Во время шоу «Натальная карта» артистка подробнее рассказала об их отношениях с супругом и о страсти, которая не угасла до сих пор.
«Натальная карта» является развлекательным шоу, в котором анализируется расположение звезд при рождении гостя и как это влияет на его жизнь. Валерия является по знаку зодиака Овном, в связи с чем ведущая Олеся Иванченко затронула сексуальную энергию певицы.
Валерия ответила на это так:
Далее певица рассказала о том, как им с Иосифом удается сохранить страсть и не забывать про уважение друг друга. Как оказалось, Пригожин сразу зажег огонь в сердце Валерии.
Валерия заявила, что отношения постоянно трансформируются, поэтому паре важно сохранять уважение не только в быту, но и в работе. Залогом счастливой семейной жизни является учитывание интересов партнеров.
Спустя такое большое количество времени в паре до сих пор сохраняется романтика. Как пример, недавно Иосиф приготовил сюрприз Валерии в честь ее дня рождения. Звезде исполнилось 57 лет. Продюсер принес певице в постель торт со словами: «Доброе утро, зайка!».
Читайте также:
«Меня тоже били и насиловали»: Олеся Малибу опровергла слух о согласии Ковальчук на издевательство за деньги в Дубай
«Череп с трудом разглядеть»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров
«Хочет от меня дочь»: Девушка Паши Техника раскрыла подробности личной жизни с рэпером
«Она активна, спортивна, мобильна. Валерия — активный тренер, а Иосиф — мячик с рожками. Я имею ввиду, что вы живчик! Она страстная, огненная, легко возбуждается, если вовремя спичку не поджечь, легко остывает. Момент терять нельзя. Страстная, горячая женщина», — цитирует Иванченко Starhit.
Валерия ответила на это так:
Конечно, без огня делать нечего. А когда два огня с обеих сторон, получается пожар. Важный ли это аспект в жизни? Мне кажется, для всех людей это достаточно важный аспект».
Филипп Киркоров удивил гостей премии Moda Topical роскошным розовым бриллиантом
Далее певица рассказала о том, как им с Иосифом удается сохранить страсть и не забывать про уважение друг друга. Как оказалось, Пригожин сразу зажег огонь в сердце Валерии.
«Так зажглось, что просто не надо было слов. Каким-то образом эта огненная волна, этот огненный шар на меня просто накатился. Я подумала: „Точно! Это тот человек, который мне нужен“. Я не описывала какие-то конкретные взаимодействия. Это была энергия, которая меня захватила».
Валерия заявила, что отношения постоянно трансформируются, поэтому паре важно сохранять уважение не только в быту, но и в работе. Залогом счастливой семейной жизни является учитывание интересов партнеров.
«Когда ты долго с человеком в браке, то, понятно, что отношения трансформируются, видоизменяются. Люди встретились. Да, любовь, огненный шар… Но через год этот же огонь спалил их дотла. У нас по-другому, потому что, помимо страсти, еще есть уважение и дружба настоящая, партнерство — и в работе, и помимо нее. <…> Всегда учитываются интересы в паре. В этом залог долгих семейных отношений».
«Просто плачу от бессилия»: рукоприкладство, алкоголизм и другие семейные скандалы Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова
Спустя такое большое количество времени в паре до сих пор сохраняется романтика. Как пример, недавно Иосиф приготовил сюрприз Валерии в честь ее дня рождения. Звезде исполнилось 57 лет. Продюсер принес певице в постель торт со словами: «Доброе утро, зайка!».
Читайте также:
«Меня тоже били и насиловали»: Олеся Малибу опровергла слух о согласии Ковальчук на издевательство за деньги в Дубай
«Череп с трудом разглядеть»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров
«Хочет от меня дочь»: Девушка Паши Техника раскрыла подробности личной жизни с рэпером
Иван Мусатов