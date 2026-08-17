11-я ракетка мира Бублик высказался о разнице между мужчинами и женщинами в отношениях
Александр Бублик заявил, что «неправильная» женщина может сломать мужчине жизнь
Александр Бублик откровенно высказался об отношениях между мужчинами и женщинами. Теннисист стал гостем шоу Карена Адамяна «50 вопросов», где поделился довольно категоричным мнением о том, насколько сильно выбор партнёра может повлиять на жизнь человека.
По словам спортсмена, женщина, оказавшаяся в деструктивных отношениях с «не тем» мужчиной, в конечном счёте сможет уйти и начать всё заново. А вот мужчина, по мнению Бублика, рискует столкнуться с гораздо более серьёзными последствиями, если свяжет свою жизнь с неподходящей женщиной.
«Я вообще считаю, что женщина делает мужчину… Если мужчина встретит плохую женщину, она может сломать ему жизнь навсегда», — заявил Бублик.При этом теннисист не стал уточнять, что именно он подразумевает под «плохой женщиной» и какие конкретно отношения могут привести к таким последствиям. Его слова прозвучали в рамках разговора о личной жизни и выборе партнёра.
Бублик известен не только своей яркой и порой эмоциональной игрой, но и довольно прямолинейными высказываниями. На корте спортсмен регулярно эпатирует публику — в том числе знаменитыми попытками сломать ракетку после неудачных розыгрышей. При этом вне соревнований он нередко говорит о жизни куда серьёзнее.