11-я ракетка мира Бублик высказался о разнице между мужчинами и женщинами в отношениях

17 августа 2026, 15:52

Александр Бублик заявил, что «неправильная» женщина может сломать мужчине жизнь

Александр Бублик (Фото: Instagram* / @bublik)

Александр Бублик откровенно высказался об отношениях между мужчинами и женщинами. Теннисист стал гостем шоу Карена Адамяна «50 вопросов», где поделился довольно категоричным мнением о том, насколько сильно выбор партнёра может повлиять на жизнь человека.





По словам спортсмена, женщина, оказавшаяся в деструктивных отношениях с «не тем» мужчиной, в конечном счёте сможет уйти и начать всё заново. А вот мужчина, по мнению Бублика, рискует столкнуться с гораздо более серьёзными последствиями, если свяжет свою жизнь с неподходящей женщиной.





«Я вообще считаю, что женщина делает мужчину… Если мужчина встретит плохую женщину, она может сломать ему жизнь навсегда», — заявил Бублик.