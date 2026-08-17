Бывшая жена Тимура Родригеза обжаловала решение суда по алиментам

17 августа 2026, 15:30

Экс-жена Тимура Родригеза не согласилась с отменой выплат на своё содержание

Тимур Родригез (Фото: Instagram* / @trodriguezzz)

У истории с алиментами Тимура Родригеза и его бывшей жены Анны Девочкиной появился новый поворот. Как стало известно «Звездачу», Анна подала апелляционную жалобу на решение суда от 29 января 2026 года.