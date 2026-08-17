Бывшая жена Тимура Родригеза обжаловала решение суда по алиментам
У истории с алиментами Тимура Родригеза и его бывшей жены Анны Девочкиной появился новый поворот. Как стало известно «Звездачу», Анна подала апелляционную жалобу на решение суда от 29 января 2026 года.
Тогда Тимур добился отмены ежемесячных выплат на содержание экс-супруги в размере 500 тысяч рублей. Изначально артист также хотел снизить алименты на двух сыновей втрое. При этом в декабре 2025 года суд уже отказывал ему в изменении условий выплат на детей.
После январского решения Родригез перестал быть обязан содержать бывшую супругу, однако алиментная история на этом не закончилась. В августе 2026 года адвокат артиста Сергей Жорин рассказывал, что спор по выплатам на детей продолжается: суд не согласился снизить их до 500 тысяч рублей в месяц, после чего Родригез также намерен обжаловать это решение. Теперь свой ход сделала и Анна. Её жалоба направлена в апелляционную инстанцию, поэтому окончательной точкой в споре между бывшими супругами дело пока не стало.
Родригез и Девочкина были женаты около 16 лет, в браке у них родились двое сыновей. После развода дети остались с матерью и сейчас живут в Испании.
Похоже, «второй раунд» алиментной битвы действительно начался.
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