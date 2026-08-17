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В Сети шутят, что звезде «Универа» пока не стоит бросать основную работу

Стаса Ярушина захейтили за песни на английском языке
Стас Ярушин (Фото: Instagram* / @yarushinstanislav)

Стас Ярушин снова оказался героем мемов. Актёр, известный по сериалу «Универ», уже несколько лет параллельно развивает музыкальную карьеру, а недавно представил сразу несколько треков на английском языке. Новинки вызвали у пользователей далеко не тот восторг, на который рассчитывал артист.



В комментариях Ярушину советуют не уходить из «Универа» и продолжать совмещать актёрскую и музыкальную карьеру. Некоторые шутят над вокалом и самим фактом англоязычных релизов, а другие требуют от Стаса совместного трека с его экранным персонажем Кузей.

«Когда в караоке сильно перехвалили», «Мартынов, месяц без Кристины!», «Брат, главное основную работу не теряй», — иронизируют пользователи.
Сам Ярушин на волну негатива реагирует спокойно: комментарии не удаляет и вступать в перепалки с критиками не спешит. Похоже, к шуткам в свой адрес актёр уже привык.

Мемная слава преследует Ярушина не первый год. Несколько лет назад пользователи заметили его удивительное сходство с актрисой Беллой Рамзи из сериала «Одни из нас». Сравнения быстро разлетелись по соцсетям, а сам Стас признавался, что не слишком рад подобной репутации.
Софья Метелева

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