В Сети шутят, что звезде «Универа» пока не стоит бросать основную работу
Стаса Ярушина захейтили за песни на английском языке
Стас Ярушин снова оказался героем мемов. Актёр, известный по сериалу «Универ», уже несколько лет параллельно развивает музыкальную карьеру, а недавно представил сразу несколько треков на английском языке. Новинки вызвали у пользователей далеко не тот восторг, на который рассчитывал артист.
В комментариях Ярушину советуют не уходить из «Универа» и продолжать совмещать актёрскую и музыкальную карьеру. Некоторые шутят над вокалом и самим фактом англоязычных релизов, а другие требуют от Стаса совместного трека с его экранным персонажем Кузей.
«Когда в караоке сильно перехвалили», «Мартынов, месяц без Кристины!», «Брат, главное основную работу не теряй», — иронизируют пользователи.Сам Ярушин на волну негатива реагирует спокойно: комментарии не удаляет и вступать в перепалки с критиками не спешит. Похоже, к шуткам в свой адрес актёр уже привык.
Мемная слава преследует Ярушина не первый год. Несколько лет назад пользователи заметили его удивительное сходство с актрисой Беллой Рамзи из сериала «Одни из нас». Сравнения быстро разлетелись по соцсетям, а сам Стас признавался, что не слишком рад подобной репутации.