В Сети шутят, что звезде «Универа» пока не стоит бросать основную работу

17 августа 2026, 15:13

Стаса Ярушина захейтили за песни на английском языке

Стас Ярушин (Фото: Instagram* / @yarushinstanislav)

Стас Ярушин снова оказался героем мемов. Актёр, известный по сериалу «Универ», уже несколько лет параллельно развивает музыкальную карьеру, а недавно представил сразу несколько треков на английском языке. Новинки вызвали у пользователей далеко не тот восторг, на который рассчитывал артист.





В комментариях Ярушину советуют не уходить из «Универа» и продолжать совмещать актёрскую и музыкальную карьеру. Некоторые шутят над вокалом и самим фактом англоязычных релизов, а другие требуют от Стаса совместного трека с его экранным персонажем Кузей.





«Когда в караоке сильно перехвалили», «Мартынов, месяц без Кристины!», «Брат, главное основную работу не теряй», — иронизируют пользователи.