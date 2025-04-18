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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «12 дней абсолютного счастья»: жена Саши Петрова показала фото с прогулки с малышом

«12 дней абсолютного счастья»: жена Саши Петрова показала фото с прогулки с малышом

Виктория Петрова (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Виктория Петрова (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Супруга актёра Александра Петрова Виктория опубликовала фото с совместной прогулки с новорождённым сыном.
Сейчас молодые родители полностью погружены в домашние хлопоты и совершенно счастливы.

Пока Петровы не показывают мальчика поклонникам, тем не менее делятся фотографиями с прогулки с новорождённым.
Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_

«12 дней абсолютного счастья. Семья», — подписала Виктория фотографии.

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«Поступки Сергея омерзительные»: Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах экс-тренера своей академии
Яна Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах тренера Сергея Розанова
18 апреля 2025, 10:49

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах. В конфликт вмешалась Яна Рудковская.
Со словам Жилиной, Розанов пришёл к ней в гостиничный номер и уговаривал сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет, а тренеру – 30. Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», которой также руководит Рудковская.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила, что Сергей уже четыре года не работает в академии, и всё это время о нём ничего не было известно. Продюсер подчеркнула, что Вероника решилась на откровенное заявление лишь спустя пять лет, поскольку не хотела афишировать произошедшее, пока была маленькая.

«Я пишу не только как официальное лицо академии, но прежде всего как мама! Поступки Сергея омерзительные. Он мне звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю», – написала Рудковская в своём Telegram-канале.
Продюсер встала на сторону Жилиной и поддерживает девушку. Она также отметила, что готова предоставить ей и её маме Людмиле Алферовой своих адвокатов, если они захотят довести эту ситуацию до конца.

Рудковская также отметила, что в их академии категорически запрещено плохо относиться к детям: бить их и оскорблять. Сергей же не выполнял этих условий, поэтому многие дети уходили от него в другие группы. В том числе и сын продюсера, Александр Плющенко.

«Мы узнали историю про Нику. На момент ухода Сергей нам поклялся, что он ничего не делал, что Ника его неправильно поняла и так далее. Взрослый человек клянется. Тренер. Говорит, что он готов хоть на детектор лжи сесть. Подарил мне цветы, и мы более-менее нормально расстались. И больше мы его ни разу не видели и ни разу не слышали», – добавила Рудковская.
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«Не то чтобы нормальная»: жена Игоря Вдовина обвинила Волочкову в безразличии к дочери
Жена Вдовина упрекнула Волочкову в том, что она не интересуется жизнью дочери
18 апреля 2025, 10:48

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм, @volochkova_anastasiya)

Телеведущая Елена Николаева прокомментировала последнее заявление балерины Анастасии Волочковой о победе своей дочери Ариадны над мачехой. Жена бизнесмена Игоря Вдовина сообщила, что не следила за высказываниями артистки, но упрекнула её в том, что много лет она не интересовалась жизнью Ариадны и не пыталась наладить отношения с новой семьёй девушки.
«Наверное, надо понять, а кто с ним (с ребёнком — прим.ред.). Если ты нормальная. Простите, не то чтобы нормальная. <…> Просто тебе надо понять, а в каких условиях он живёт, кто эти люди, о чём они думают, пытаться наладить отношения. Но сейчас — зачем это уже надо...» — цитирует слова Николаевой VOICE.
Анастасия и Елена никогда не ладили, однако после того как Ариадна объявила о помолвке, они окончательно рассорились. Волочкова планировала свадьбу дочки в Петербурге, а Николаева в Москве. И в итоге девушка решила занять сторону мамы, о чём рассказала сама балерина, подчеркнув, что Ариадна попросила мачеху больше не влезать в подготовку торжества.

Ранее стало известно, что Волочкова продаёт роскошную шестикомнатную квартиру в центре Северной столицы из-за того, что не может погасить свой долг за ЖКХ.

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Увел жену у своего учителя, но нашел счастье с другой: любимые женщины Георгия Вицина
18 апреля 2025, 10:40

Георгий Вицин (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Мужчину всегда окружали женщины: на съемках, в театре, в жизни. Однажды, он даже увел жену у своего учителя. О личной жизни Георгия Вицина читайте в материале «Радио 1».

Первая возлюбленная и разрыв отношений

Театр в его жизни сыграл особенную роль. Всех своих женщин Георгий Вицин встречал в театре им. М. Ермоловой. Ему было всего 19 лет, когда он увел жену своего учителя Николая Хмелева (в тот момент Николай был художественным руководителем театр им. М. Ермоловой). Избраннице Георгия Дине Тополевой было 35. В итоге Вицина не только оставили в театре, но и дали роль в спектакле.

В отношениях с Диной они состояли 20 лет, но так и не расписались. Вицин посвящал ей свои работы, когда увлекался скульптурой. Но после конца отношений пара не потеряла теплые и дружеские чувства.

Георгий Вицин (Фото: РИА Новости)

Жизнь с Тамарой Мичуриной

Жизнь мужчины круто изменилась в 1952 году. В театр пришла работать бутафором Тамара Мичурина (племянница знаменитого селекционера). Георгий красиво ухаживал. решил, что она точно должна стать его женой. И через полгода девушка согласилась на брак, пара расписалась. Через 4 года у них родилась дочь Наташа.

Мужчина собирал вокруг себя много поклонниц. Но кроме Тамары Мичуриной он никого не замечал. Женщина была его частью, с которой он сросся, другие отношения ему не интересны и противны. Иногда актрисы, которые встречались с ним на съемках, хотели привлечь внимание актера, но даже в такие моменты, Георгий оставался неприступным и верным жене.

«Если вы меня любите, просто оставьте в покое», — говорил он поклонницам.

В браке с Тамарой он прожил почти 50 лет.

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«Недоносок!»: Лолита зачитала текст доноса на неё и нелестно высказалась в адрес автора письма
Лолита получила копию доноса, из-за которого был отменён её концерт в Ижевске
18 апреля 2025, 10:31

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская продолжает сталкиваться с отменой её выступлений в разных городах России. Несколько дней назад сорвался её концерт в Ижевске, на который были проданы практически все билеты.
Выяснилось, что причиной срыва стала жалоба анонима. Певица получила на руки документ, в котором представители одной из общественных организаций требуют у директора ДК «Аксион» отмены запланированного концерта.

Лолита на камеру зачитала предоставленный её документ, перечислив все обвинения в её адрес. В тексте упоминалось, что певица имеет гражданство Израиля, принимает участие в развратных вечеринках и позволяет себе по-хамски относится к россиянам. Также в доносе указывалось, что артистка не занимается благотворительностью и безучастна к судьбам нуждающихся. В конце текста был призыв о покаянии перед россиянами.

В ответ на это заявление Лолита отметила, что будет разбираться с «доносчиками» в суде по иску о клевете. Вместо ожидаемых извинений Милявская нецензурно высказалась в адрес анонима. Она также добавила, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, приписываемые ей.

«Недоносок! Я не знаю кто ты такой, но подписывай документ в следующий раз. Чтобы я могла (ударить – прим. ред) тебя прямо в суде и получить за это 15 суток! Если пишешь такие вещи, то пиши ссылки», – заявила исполнительница в своём Telegram-канале.
Она также напомнила, что по статье Уголовного кодекса о клевете «доносчикам» грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей. В связи с этим, Лолита призвала начать копить деньги.

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«Её мозг не развивался»: Прохор Шаляпин до сих пор зол на Яну Чурикову из-за новогоднего интервью
Прохор Шаляпин недоволен Яной Чуриковой из-за спорного новогоднего интервью
18 апреля 2025, 10:12

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)

Новогодний выпуск шоу «Фабрика с Яной Чу», гостем которого был Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков. — Прим ред.), получился не слишком праздничным. Певец считает, что автор и ведущая программы вместе со своим напарником Данилом Доэрти задавали ему неуместные вопросы и постоянно пытались уличить в каких-то неблаговидных поступках.
В эфире YouTube-канала DC HUB исполнитель назвал это интервью самым ярким впечатлением прошлого года, причём с жирным знаком минус.

«Я пришел к Яне уверенным, что у нас будет легкая беседа, во всяком случае я рассчитывал на её интеллигентность, скажем так, снисходительность, зная законы телевидения. Оказалось, зря», — вспоминает Шаляпин.

По его словам, он почувствовал себя героем постановочного ток-шоу, где участника умышлено бьют и унижают. Прохор говорит, что сделал для себя важные и правильные выводы с точки зрения психологии. Артист также выразил недоумение по поводу Чуриковой, которая, имея столь большой опыт работы на телевидении, выступала скорее в роли конферансье, а не руководила ходом программы.

«Она просто стояла на суфлёре, мозг её не развивался», — сказал певец.

Он подчеркнул, что не стал отвечать Чуриковой в её ключе, хотя мог бы «надавить на больные точки», указав, например, что люди, пришедшие вместе с ней на телевидение, уже стали намного известнее и заработали в разы больше, чем Яна. По мнению Прохора, ведущая шоу уже давно недолюбливает его, ещё со времён «Фабрики звёзд».

«Так бывает. Даже в детском саду воспитательница кого-то любит, а кого-то — нет», — философски заметил артист.

К слову, в последнем выпуске «Фабрики с Яной Чу» Данил Доэрти признался, что ему до сих пор стыдно за ту новогоднюю программу и он вообще не хотел выпускать её в эфир. Его партнёрша с ним согласилась.

«Дань, когда ты облажался, я сейчас про себя, то не надо пытаться замести дерьмо под ковер. Иногда надо просто признать, что ты облажался, взять и показать это всем. Да, ребят, мы тоже люди, мы тоже выбрали неправильную стратегию общения с гостем и выпуск пошел по одному месту», — сказала 46-летняя Чурикова.

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