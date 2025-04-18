«12 дней абсолютного счастья»: жена Саши Петрова показала фото с прогулки с малышом

Виктория Петрова (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
Супруга актёра Александра Петрова Виктория опубликовала фото с совместной прогулки с новорождённым сыном.
Сейчас молодые родители полностью погружены в домашние хлопоты и совершенно счастливы.
Пока Петровы не показывают мальчика поклонникам, тем не менее делятся фотографиями с прогулки с новорождённым.
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Пока Петровы не показывают мальчика поклонникам, тем не менее делятся фотографиями с прогулки с новорождённым.
Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_
«12 дней абсолютного счастья. Семья», — подписала Виктория фотографии.
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Элина Позднякова