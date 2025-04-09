«Добро пожаловать на нашу планету»: Александр Петров показал новорожденного сына Фёдора

За месяц до своей смерти Паша Техник дал откровенное интервью, в котором поделился размышлениями о смерти и похоронах. Рэпер, ушедший из жизни 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет, выразил желание, чтобы его проводили в последний путь без лишней помпы. Об этом сообщает «Life.ru».