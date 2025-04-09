«Добро пожаловать на нашу планету»: Александр Петров показал новорожденного сына Фёдора

Александр Петров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)
Актёр Александр Петров стал отцом 6 апреля. Супруга Виктория родила ему сына. Мальчика назвали Фёдором.
«06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — написал Петров в своей соцсети.
Актер уже показал своего новорождённого сына подписчикам.
Александр Петров с женой и сыном (фото: Instagram* / actorsashapetrov)Напомним, Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.
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Элина Позднякова