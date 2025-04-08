«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность

Александр Петров и Виктория Петрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Александр Петров, известный российский актер, впервые стал отцом. Его 24-летняя жена Виктория Петрова (в девичестве Антонова) родила мальчика.
Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года, когда Александр поделился новостью о своем браке с Викторией после нескольких свиданий. Подробнее о жене Петрова читайте в материале «Радио 1».
Свадьба состоялась 10 сентября 2023 года в зале «Барвиха» на Рублево-Успенском шоссе. Влюбленные отметили свою радость в социальных сетях, выложив совместные фото. По разным оценкам, торжество обошлось молодоженам в 10 — 25 миллионов рублей.
С 2017 года девушка ведет микроблог, где делится моментами своей жизни. Несмотря на то, что ее известность пришла через замужество, у Виктории есть опыт работы в актерской сфере, о чем она сообщала на сервисах кастинга.
В начале февраля 2025 года пара устроила гендер-пати для близких друзей, на котором объявила, что у них будет сын.
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Знакомство и свадьбаИмя Виктории стало широко известно после ее замужества с Александром Петровым. Девушка, родившаяся в Подольске 29 июня 2001 года, взяла фамилию мужа после регистрации брака.
Свадьба состоялась 10 сентября 2023 года в зале «Барвиха» на Рублево-Успенском шоссе. Влюбленные отметили свою радость в социальных сетях, выложив совместные фото. По разным оценкам, торжество обошлось молодоженам в 10 — 25 миллионов рублей.
Карьера ВикторииВиктория Петрова окончила музыкальную школу и принимала участие в театральных постановках в Подольске. В 2023 году она получила высшее образование и устроилась работать по профессии.
С 2017 года девушка ведет микроблог, где делится моментами своей жизни. Несмотря на то, что ее известность пришла через замужество, у Виктории есть опыт работы в актерской сфере, о чем она сообщала на сервисах кастинга.
Виктория Петрова (Фото: instagram* @actorsashapetrov)
Личная жизнь и драмыВ личной жизни Виктории были и разочарования. В 2018 году она открыто говорила о сложных отношениях с парнем, которые закончились разбитым сердцем. Однако позже ей удалось справиться с переживаниями и начать новую главу своей жизни.
«Невыносимо было больно», — подчеркнула она.
Гендер-пати и ожидание сынаСпустя год после свадьбы поклонники заметили округлившийся живот Виктории. Александр опубликовал трогательные фото, обнимая супругу.
Александр Петров (Фото: instagram* @actorsashapetrov)
В начале февраля 2025 года пара устроила гендер-пати для близких друзей, на котором объявила, что у них будет сын.
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Дарья Осипова