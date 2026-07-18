«Не сыночка-корзиночка»: Певица Бьянка раскрыла жёсткие критерии идеального мужа

18 июля 2026, 20:57

Певица Бьянка перечислила требования к идеальному мужчине

Татьяна Липницкая (Фото: Instagram* @biankarnb)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на фестивале VK Fest заявила, что не стремится выйти замуж в ближайшее время.





В беседе с Super артистка подчеркнула: к браку нужен серьёзный подход. По словам Бьянки, она не хочет вступать в отношения только ради того, чтобы быть с кем-то. Прежде чем принять решение, необходимо хорошо всё обдумать и найти действительно подходящего человека.

«Не сыночка-корзиночка, не ждёт, пока я его вдохновлю и он наконец-то заработает денег. Будет носить меня, естественно, на ручках. Будет понимать, что я на работе сильная, дома — слабая. Готовить я не буду, стирать я тоже не буду», — сообщила Татьяна.