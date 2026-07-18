«Я очень стеснялась»: Серябкина честно рассказала, как Фадеев менял её характер
Ольга Серябкина рассказала, как Максим Фадеев помог ей преодолеть застенчивость
Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина на VK Fest заявила, что самые важные профессиональные советы получила от экс-продюсера Максима Фадеева.
В беседе с NEWS.ru певица сообщила, что композитор учил её не переживать по пустякам, так как по характеру она всегда оставалась довольно застенчивой.
«Конечно же, все полезные советы я получала от Максима Фадеева, который был моим продюсером. Они касались чаще всего профессиональных навыков, в моем случае — как меньше стесняться», — отметила артистка.Серябкина призналась: долгое время ей мешало разделение себя и сценического образа. Позже Ольга поняла, что не нужно изображать из себя кого-то другого, и это принесло облегчение. По её мнению, умение оставаться собой и добросовестно работать приходит с профессионализмом и опытом, которые помогают найти ответы на многие вопросы.