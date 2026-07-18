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«Я очень стеснялась»: Серябкина честно рассказала, как Фадеев менял её характер

Ольга Серябкина рассказала, как Максим Фадеев помог ей преодолеть застенчивость
Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина на VK Fest заявила, что самые важные профессиональные советы получила от экс-продюсера Максима Фадеева.



В беседе с NEWS.ru певица сообщила, что композитор учил её не переживать по пустякам, так как по характеру она всегда оставалась довольно застенчивой.

«Конечно же, все полезные советы я получала от Максима Фадеева, который был моим продюсером. Они касались чаще всего профессиональных навыков, в моем случае — как меньше стесняться», — отметила артистка.
Серябкина призналась: долгое время ей мешало разделение себя и сценического образа. Позже Ольга поняла, что не нужно изображать из себя кого-то другого, и это принесло облегчение. По её мнению, умение оставаться собой и добросовестно работать приходит с профессионализмом и опытом, которые помогают найти ответы на многие вопросы.
Ольга Щелокова

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