«Я очень стеснялась»: Серябкина честно рассказала, как Фадеев менял её характер

18 июля 2026, 20:26

Ольга Серябкина рассказала, как Максим Фадеев помог ей преодолеть застенчивость

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина на VK Fest заявила, что самые важные профессиональные советы получила от экс-продюсера Максима Фадеева.





В беседе с NEWS.ru певица сообщила, что композитор учил её не переживать по пустякам, так как по характеру она всегда оставалась довольно застенчивой.

«Конечно же, все полезные советы я получала от Максима Фадеева, который был моим продюсером. Они касались чаще всего профессиональных навыков, в моем случае — как меньше стесняться», — отметила артистка.