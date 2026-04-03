14-летняя дочь Бони повышает запросы: от лошади к «железному коню»
14-летняя дочь Виктории Бони, Анджелина, продолжает удивлять своими желаниями. Об этом блогерша рассказала в своих соцсетях.
Если ещё в прошлом году девушка уговаривала маму купить ей лошадь, то теперь решила поднять планку — в её виш-листе появился двухместный мотоцикл стоимостью около 3–4 тысяч евро.
При этом вопрос наличия водительских прав юную звезду интернета, судя по всему, пока не слишком волнует. Гораздо важнее — сам факт желанной покупки. Пользователи сети уже с иронией обсуждают растущие аппетиты Анджелины, предполагая, что если родители не поторопятся с выполнением её желаний, следующим пунктом может стать что-то ещё более масштабное — например, личный самолёт.
Тем временем история лишь подогревает интерес к жизни семьи и показывает, насколько быстро меняются запросы у нового поколения инфлюенсеров.
