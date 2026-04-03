«Волшебные уколы»: Михаил Галустян раскрыл правду о своём резком похудении

03 апреля 2026, 21:17

Михаил Галустян объяснил трансформацию внешности пересмотром образа жизни

Михаил Галустян за последний год сильно изменился: похудел и набрал мышечную массу. Он рассказал о трансформации своей внешности и ответил на вопрос, стал ли результат снижения веса следствием диет или инъекций известного препарата для диабетиков.





В беседе с Леди Mail артист подчеркнул: никакой магии и «волшебных уколов» не было. Он наладил питание, добавил регулярные тренировки и режим.

«Я пересмотрел свой образ жизни, стал внимательнее относиться к тому, что ем, добавил спорт, режим. Это не быстрый процесс, но зато результат более устойчивый. Мне кажется, здесь важно не искать лёгких путей, а постепенно выстраивать привычки, которые работают вдолгую», — признался Михаил.