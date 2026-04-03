Экстренная операция: блогера Самуэля «Филяй-Филяя» госпитализировали
Популярный тиктокер Самуэль Домен, которого называют «Филяй-Филяем», оказался в реанимации из-за серьёзных проблем со здоровьем. Об этом сообщает StarHit.
У блогера диагностировали перекрут кишок — опасное состояние, требующее срочного медицинского вмешательства.
По словам самого Самуэля, всё началось с сильнейших болей, которые представляли угрозу для жизни. Врачи провели экстренную операцию, благодаря которой удалось избежать серьёзных осложнений.
Сейчас, как отметил блогер, его состояние стабилизировалось. Он поблагодарил врачей и обратился к подписчикам с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью.
