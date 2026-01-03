Полина Диброва впервые встретила Новый год с Романом Товстиком — фото

03 января 2026, 13:56

Полина Диброва и Роман Товстик впервые отметили Новый год вдвоем

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram*/polinadibrova)

Модель Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик впервые встретили Новый год вместе и отметили его в максимально домашнем формате. Пара устроила в своем доме уютную пижамную вечеринку, собрав за одним столом близких друзей и детей от предыдущих браков.