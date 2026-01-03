Полина Диброва впервые встретила Новый год с Романом Товстиком — фото
Модель Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик впервые встретили Новый год вместе и отметили его в максимально домашнем формате. Пара устроила в своем доме уютную пижамную вечеринку, собрав за одним столом близких друзей и детей от предыдущих браков.
К празднику дом украсили, накрыли новогодний стол и даже пригласили Деда Мороза. Гости водили хороводы вокруг елки, участвовали в конкурсах, танцевали и пели караоке. Товстик, известный любовью к музыке, тоже не остался в стороне и взял микрофон.
Для вечера Полина выбрала расслабленный образ: черную футболку с надписью «Счастливого Рождества», красные клетчатые брюки и меховые тапочки. Роман сделал ставку на лаконичный total black.
По словам гостей, праздник получился теплым и искренним — без лишнего пафоса, но с настоящим семейным настроением.
