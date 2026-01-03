Стало известно, как провела последние годы жизни актриса Вера Алентова

03 января 2026, 14:41

Актриса Вера Алентова последние годы жизни была окружена любовью семьи

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Минуло девять дней с тех пор, как мир потерял великую актрису, народную артистку России Веру Алентову, чья жизнь и творчество навсегда останутся в сердцах поклонников. По данным издания «Комсомольская правда», последние годы она прожила, окруженная заботой родных и преданной своему делу вплоть до последних дней.