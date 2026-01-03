Стало известно, как провела последние годы жизни актриса Вера Алентова
Минуло девять дней с тех пор, как мир потерял великую актрису, народную артистку России Веру Алентову, чья жизнь и творчество навсегда останутся в сердцах поклонников. По данным издания «Комсомольская правда», последние годы она прожила, окруженная заботой родных и преданной своему делу вплоть до последних дней.
Несмотря на преклонный возраст, Вера Валентиновна сохранила активность и увлеченность профессией. Она продолжила работу во ВГИКе, возглавляя мастерскую актера совместно с мужем Владимиром Меньшовым с 2009 года. После ухода супруга в 2021 году, она осталась верной этому делу, благодаря поддержке дочери Юлии Меньшовой.
Они вдвоем приняли решение набрать новый курс студентов в 2025 году, вдохновив восемнадцать молодых актеров своим примером. Кроме преподавательской деятельности, Алентова оставалась активной на сцене театра имени Пушкина, участвуя в двух постановках одновременно. Ее график был насыщенным, даже накануне трагического события.
Потеря любимого мужа оказалась серьезным испытанием для актрисы, однако поддержка семьи помогла ей пережить горе. Особенную роль сыграл проект книги воспоминаний Владимира Меньшова «Судьба протягивает руку», который супруги начали вместе, но завершить его женщине пришлось самостоятельно.
Вычитывая рукописи, собирая архивные фотографии и взаимодействуя с издательством, она посвятила себя сохранению памяти о Владимире.
Алентова проживала в уютной московской квартире на Третьей Тверской-Ямской улице, интерьер которой отражал интеллигентность и простоту. Здесь соседствовали многочисленные книги, семейные реликвии и знаменитая статуэтка премии «Оскар», ставшая частью домашней обстановки, словно подчеркивая значимость творчества всей семьи.
Дочь Юлия неизменно поддерживала мать, особенно в трудные моменты. Их общение отличалось теплотой и остроумием, что позволяло справляться с жизненными испытаниями. Актриса адаптировалась к современным технологиям, часто используя смартфоны и мессенджеры для связи с близкими.
Новогоднее настроение занимало особое место в сердце Веры Валентиновны. Запах елки долгое время ассоциировался с потерей близкого друга родителей. Однако появление собственной дачи, украшенной голубой елью, подарило новые ощущения праздника и радости, которыми теперь будут дорожить родные и близкие.
Таким образом, уход Веры Алентовой оставил неизгладимый след в истории российского искусства, а ее вклад в развитие культуры останется символом мудрости, силы духа и истинной любви к театру и кино.
