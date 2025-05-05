«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа»: Сати Казанова сделала неожиданное признание

На счету Юрия Назарова — более 300 ролей в кино. Для старшего поколения он навсегда останется актёром из фильмов «Кавказский пленник», «Андрей Рублёв» и других культовых лент. 5 мая артисту исполняется 88 лет. О его биографии, личной жизни и том, как живет сегодня, расскажет «Радио 1».