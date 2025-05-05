«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа»: Сати Казанова сделала неожиданное признание

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)
Сати Казанова вышла замуж на итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Поговаривают, что в сфере шоу-бизнеса эта новость стала сенсацией, поскольку за певицей ухаживали более влиятельные мужчины, а один из них даже подарил артистке квартиру в Москве.
В интервью Светлане Бондарчук в рамках её YouTube-шоу «Света вокруг света» Казанова призналась, что раньше ей действительно нравились мужчины, совершенно не похожие на её нынешнего избранника. Более того, артистка отметила, что в ту пору даже не взглянула бы на Стефано.
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*запрещён в РФ
«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила, не распознала бы этих качеств, если бы не прошла через те тумаки и шишки, через которые я прошла. Я очаровывалась мужчинами, их властью, богатством, масштабом личности. Только со Стефано я поняла, что этот масштаб не всегда про внешние подтверждения. Жизнь привела меня к простоте», – поделилась Сати.Напомним, что осенью прошлого года Казанова и Тиоццо стали родителями. У них родилась дочь, имя и лицо которой они тщательно скрывают. К слову, и беременность Сати не спешила афишировать, пока живот не стал настолько большим, что его невозможно было прятать.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова