«Я очень болезненно это перенесла»: Сати Казанова откровенно рассказала о потере ребёнка

Сати Казанова (фото: Instagram* @satikazanova)
Сати Казанова призналась, что потеряла ребёнка. Певица рассказала о непростом пути к материнству и пережитой замершей беременности.
В октябре прошлого года бывшая солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой. У Сати Казановой и её мужа-итальянца Стефано Тиоццо родилась дочь. Свою беременность 42-летняя певица назвала «вымоленным чудом и даром», поскольку к рождению ребёнка супруги шли очень долго.
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*запрещён в РФ
«Мы лет семь пытались. Первые несколько лет наслаждались, а потом уже немножко с напряжением. Плюс у меня была замершая беременность примерно три года назад. На сроке 9–10 недель. И я очень болезненно это перенесла. Но, с другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства. Я столько перелопатила в отношении психологии. Оказывается, у меня столько подсознательных страхов было!», – поделилась Казанова в беседе со Светланой Бондарчук в её YouTube-шоу «Света вокруг света».Знаменитость отметила, что, пережив потерю ребёнка, она смогла побороть множество страхов, связанных с будущим материнством. Раньше Сати боялась забеременеть, но теперь считает возможность родить малыша «благословением».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова