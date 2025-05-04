«Он может одним словом поставить меня на место»: Сати Казанова рассказала о ссорах с мужем-итальянцем

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)
Сати Казанова уже восемь лет счастлива в браке с фотографом Стефано Тиоццо. Несмотря на кажущуюся идиллию в семье, певица не скрывает, что у них случаются ссоры.
Однако мужчине всегда удаётся усмирить пылкий нрав бывшей солистки группы «Фабрика».
За годы брака артистка научилась не закатывать мужу сцены ревности. Сейчас Сати уже полностью уверена в себе и своём избраннике.
Напомним, что в октябре прошлого года Казанова и Тиоццо впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они тщательно скрывают от общественности.
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*запрещён в РФ
«У Стефана есть такое классное мужское качество: он может просто одним словом, а порой и взглядом так поставить меня на место и так мне дать понять, что я перегнула или вышла из берегов, что как-то меня сразу присмиряет», – рассказала певица Светлане Бондарчук в её YouTube-шоу «Света вокруг света».Казанова призналась, что в таких ситуациях всегда готова идти на примирение. Сначала певица внутренне раскаивается, а затем предлагает супругу всё спокойно обсудить.
За годы брака артистка научилась не закатывать мужу сцены ревности. Сейчас Сати уже полностью уверена в себе и своём избраннике.
Напомним, что в октябре прошлого года Казанова и Тиоццо впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они тщательно скрывают от общественности.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова